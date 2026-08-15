Fenerbahce langsung menelan kekalahan pada pekan pertama Süper Lig Turki. Bertandang ke markas Gençlerbirligi, The Yellow Canaries secara mengejutkan takluk 2-1. Setelah gol pembuka dari Anderson Talisca, gol kelimanya dalam lima laga terakhir, semuanya berjalan kacau bagi Fenerbahce.

Di kubu Fenerbahce, pelatih Ismail Kartal hanya bisa menurunkan satu dari tiga pemain Belandanya: Nathan Aké. Pemain berpengalaman itu tampil sejak awal dan membentuk duet di jantung pertahanan bersama Milan Skriniar. Jayden Oosterwolde dan Anthony Musaba masih dalam pemulihan.

Selain itu, N'Golo Kanté dan Mason Greenwood juga terlihat memulai laga dari bangku cadangan. Kartal kemungkinan besar melakukan itu dengan mempertimbangkan play-off Liga Champions melawan Olympique Lyon. Leg pertama di Istanbul sudah akan dimainkan pada Selasa.

Bahkan tanpa bintang-bintang itu di lapangan, Fenerbahce tetap unggul setelah kurang lebih 15 menit. Tendangan keras Oguz Aydin masih bisa ditepis Irfan Egribayat, tetapi mantan kiper Fener itu kemudian tak berdaya menghadapi sontekan Talisca: 0-1.

Momen lengah dari Mattéo Guendouzi membuat keunggulan itu lenyap sebelum jeda. Gelandang Prancis itu kehilangan bola dari Sekou Koita, yang kemudian memberi umpan kepada Franco Tongya. Pemain Italia itu menuntaskan peluang ke pojok jauh: 1-1.

Sepuluh menit setelah jeda, Fenerbahce kembali mendapat pukulan. Abdurrahim Dursun melakukan sprint impresif dan juga mengirim umpan silang tajam kepada Ogulcan Ülgün, yang dengan sempurna menanduk bola menjadi gol: 2-1.

Fenerbahce harus mengejar ketertinggalan, tetapi Irfan terbukti menjadi penghalang. Ia menggagalkan mantan klubnya dengan penyelamatan gemilang atas tendangan roket Talisca.

Bahkan satu poin pun tak lagi mampu diraih Fenerbahce, yang juga tak terbantu oleh para pemain pengganti Greenwood, Kanté, Kerem Aktürkoglu, Vedat Muriqi, dan Nelson Semedo yang gagal membuat perbedaan. Di antara dua pertemuan melawan Lyon, Fener akan bermain di kandang melawan Konyaspor.