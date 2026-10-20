Fenerbahçe gagal mempertahankan keunggulan 2-0 di Liga Champions

Fenerbahçe bermain imbang 2-2 melawan Slavia Praha di kandang sendiri pada Selasa setelah sempat unggul 2-0. Mereka pun gagal menebus kekalahan 6-0 dari Aston Villa pekan lalu dan tidak mendapat suntikan moral menjelang laga besar Liga Turki melawan Galatasaray Senin pekan depan.

Tim tuan rumah mengawali pertandingan dengan gemilang. Oguz Aydin melengkungkan bola dengan indah ke sudut kiri atas gawang, lalu Mason Greenwood melepaskan tembakan keras dari jarak dekat berkat umpan matang Nélson Semedo. Namun, Fenerbahçe juga mendapat kabar buruk ketika Nathan Aké harus keluar karena cedera lutut sebelum laga berjalan 20 menit.

Slavia Praha segera bangkit dari awal yang buruk dan memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 melalui Lukas Provod. Gol itu tercipta setelah Mattéo Guendouzi kehilangan bola secara ceroboh di kotak penalti sendiri. Guendouzi, Aydin, dan Vedat Muriqi sempat nyaris mencetak gol ketiga Fenerbahçe, tetapi tidak ada gol tambahan pada babak pertama di Istanbul.

Selepas jeda, tim tamu memburu gol penyama kedudukan dan harus gigit jari ketika Wiktor Nowak digagalkan pertahanan Turki pada detik-detik terakhir peluangnya, setelah pertandingan berjalan satu jam. Tak lama kemudian, Romelu Lukaku menggantikan Muriqi di lini depan. Slavia Praha jelas menjadi tim yang lebih baik pada babak kedua.

Para suporter Fenerbahçe diam-diam semakin yakin timnya akan menang. Namun, Slavia Praha tidak menyerah pada fase akhir pertandingan dan terus meningkatkan tekanan. Bek kiri Archie Brown aktif di sisi kiri, tetapi gol ketiga yang begitu diharapkan tim tuan rumah tak kunjung datang.

Slavia Praha terus menyerang hingga akhir, sementara Fenerbahçe lebih mengandalkan serangan balik. Petaka akhirnya menimpa tim Turki itu ketika Pavel Kacor menaklukkan Ederson dari jarak dekat setelah menerima umpan silang terukur dari sisi kanan. Fenerbahçe pun kembali mendapat pukulan telak di Liga Champions.