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Bintang Al Nassr asal Portugal, Joao Felix, membuka sejumlah topik penting dalam wawancara dengan surat kabar Portugal Record. Ia berbicara tentang hubungannya dengan rekan setimnya, Cristiano Ronaldo, serta ambisi mantan kapten timnas Portugal itu untuk mencapai 1.000 gol. Felix juga mengungkap cerita di balik gol luar biasanya ke gawang Al Sadd asal Qatar, sikapnya mengenai masa depannya bersama Al Nassr, dan peluang untuk kembali ke Eropa.

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Felix menyinggung kondisi yang tengah dijalani Ronaldo. Ia menegaskan bahwa kapten Al Nassr itu masih memiliki gairah yang sama terhadap sepak bola, meski sudah memasuki tahap akhir karier profesionalnya dan semakin dekat dengan pencapaian 1.000 gol, salah satu target pribadi terbesarnya.

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Bintang Al Nassr itu mengatakan: "Cristiano baik-baik saja. Ia masih memiliki gairah yang sama untuk bekerja, untuk sepak bola, dan untuk mencapai 1.000 gol. Tidak banyak lagi yang tersisa baginya untuk mewujudkannya."

Ia menambahkan: "Saya tidak melihat ada tindakan yang tidak biasa atau perubahan dalam perilakunya." Menurut Felix, Ronaldo sedang menikmati fase terakhir kariernya dan berusaha memanfaatkan setiap hari, setiap sesi latihan, serta setiap pertandingan, sehingga mungkin ia tidak punya cukup waktu untuk merenungkan semua yang telah diraihnya sejauh ini.

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Sikap Felix soal Polemik Ronaldo dan Jesus

Mengenai perselisihan antara Ronaldo dan pelatih Jorge Jesus, Felix menolak memihak salah satu pihak. Ia menjelaskan bahwa dirinya lebih memilih tidak ikut campur dalam urusan semacam itu, apalagi ia tidak mengetahui seluruh detail terkait polemik tersebut.

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Ia juga menyebut absennya Ronaldo dari panggung internasional sebagai hal yang aneh, karena publik sudah terbiasa melihatnya terus hadir. Felix menegaskan bahwa kapten Al Nassr itu akan tetap menjadi salah satu nama terbesar dalam sejarah sepak bola Portugal dan posisinya akan selalu melekat di ingatan para penggemar.

Di sisi lain, Felix memuji pelatih Jorge Jesus. Ia menilai gaya permainan sang pelatih sesuai dengan kemampuannya. Ia juga menekankan pentingnya persiapan yang matang untuk agenda-agenda mendatang, terutama laga melawan Belanda yang dinantikan pada Maret.

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Tendangan Salto ke Gawang Al Sadd: Mimpi Puskas dan Candaan Ronaldo

Felix berbicara tentang gol indahnya ke gawang Al Sadd asal Qatar di ajang Liga Champions Asia Elite, yang dicetak lewat tendangan salto dan memukau para penggemar. Ia menjelaskan bahwa umpan silang datang ke kaki kirinya, lalu ia memutuskan memanfaatkan peluang itu dan melepaskan tembakan dengan cara tersebut.

Sang pemain mengungkapkan bahwa tendangan salto bukan hal baru baginya. Sejak kecil, ia terbiasa melatihnya saat berkunjung ke pantai bersama ayah dan saudara laki-lakinya, dan hal itulah yang membantunya memperlakukan bola dengan cara tersebut dalam pertandingan.

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Felix menilai golnya layak bersaing memperebutkan Penghargaan Puskas untuk gol terindah di dunia. Namun, ia mengakui ada gol-gol istimewa lain sepanjang tahun ini, salah satunya gol sahabatnya, Francisco Domingues, bek Moreirense. Ia berharap keduanya bisa bertemu di malam pengumuman pemenang penghargaan tersebut.

Cerita di balik gol itu juga tak lepas dari kehadiran Ronaldo, yang mencandai rekan setimnya di ruang ganti usai pertandingan. Ronaldo mengingatkan bahwa dirinya pernah mencetak dua gol lewat tendangan salto, sebelum meminta Felix mencoba mencetak gol lain dengan cara yang sama.

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Tenggat Penentuan Masa Depan Joao Felix di Al Nassr

Terkait masa depannya, Felix menegaskan bahwa fokusnya saat ini tertuju pada perjalanannya bersama Al Nassr dan keinginannya meraih lebih banyak gelar dengan seragam tim. Namun, ia menjelaskan bahwa keputusan akhir soal bertahan atau pergi tidak akan diambil sebelum April dan Mei mendatang, bertepatan dengan akhir musim.

Sang pemain tidak menutup pintu untuk kembali ke salah satu klub besar di lima liga top Eropa. Ia menegaskan bahwa gagasan itu masih menjadi bagian dari ambisinya, tetapi pilihan langkah berikutnya akan bergantung pada proyek olahraga yang ditawarkan, gaya bermain, serta sejauh mana pelatihnya cocok dengan kemampuannya dan posisi yang ia sukai.

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Pada saat yang sama, Felix membela pengalamannya di Liga Pro Saudi. Ia memuji tingkat persaingan dan kualitas para pemain asing di kompetisi tersebut, serta menegaskan bahwa ia tidak merasakan perbedaan dalam hal kekuatan fisik maupun intensitas pertandingan antara penampilannya bersama Al Nassr dan laga internasionalnya dengan seragam timnas Portugal.

Pernyataan Felix menunjukkan tekadnya untuk tetap fokus pada pengalamannya saat ini bersama Al Nassr tanpa melepaskan ambisinya di Eropa. Akhir musim mendatang pun menjadi momen penting dalam menentukan tujuannya, setelah sang pemain menetapkan sejumlah kriteria sebelum mengambil keputusan soal masa depannya.