Federico Dimarco mencetak rekor Serie A yang mengesankan bersama Inter, yang justru membiarkan kemenangan lepas

Inter gagal meraih tiga poin saat menghadapi Torino pada hari Minggu. Tim asuhan pelatih Christian Chivu sempat memimpin 0-2 berkat gol dari Marcus Thuram dan Yann Bisseck, namun keunggulan tersebut sirna di menit-menit akhir: 2-2. Inter yang memimpin klasemen kini unggul sepuluh poin atas Napoli. Torino berada di peringkat ketiga belas, kokoh di papan tengah.

Di Inter, baik Denzel Dumfries maupun Stefan de Vrij memulai pertandingan dari bangku cadangan. Chivu memberi Dumfries kesempatan masuk sebagai pemain pengganti, tetapi De Vrij tidak menambah menit bermain dalam kariernya di Inter.

Inter memimpin di babak pertama. Federico Dimarco mengirimkan bola dengan sentuhan halus ke arah Thuram, yang menyundulnya ke gawang dari tiang jauh.

Dimarco juga menunjukkan teknik tendangannya yang halus setelah jeda. Kali ini, pemain Italia itu mengarahkan bola ke kepala Bisseck, yang mencetak gol 0-2 dengan sundulan.

Dengan demikian, Dimarco mencatatkan rekor assist yang mengesankan. Belum pernah ada pemain Serie A yang mencatatkan 18 assist dalam satu musim, dan Dimarco masih memiliki empat pertandingan untuk memperbaiki rekor tersebut.

Namun, assist-assist Dimarco pada akhirnya tidak cukup untuk memastikan kemenangan. Torino kembali ke dalam pertandingan ketika Giovanni Simeone mencetak gol indah setelah melakukan satu-dua dengan Emirhan Ilkhan.

Tak lama kemudian, Torino mendapat penalti setelah Carlos Augusto melakukan handball, dan Nikola Vlasic berhasil memanfaatkan peluang emas tersebut: 2-2.