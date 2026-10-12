Federasi Spanyol siapkan rencana darurat setelah tuduhan Real Madrid

Kemarahan Real Madrid terhadap perangkat pertandingan di Liga Spanyol terus meningkat, terutama setelah pemain Brasil mereka, Vinicius Junior, diusir keluar saat menghadapi Villarreal di LaLiga.

Kemarahan Los Blancos terhadap kepemimpinan wasit terus berlanjut, khususnya setelah tim tersebut kalah di derby Madrid dengan skor 1-2, usai pelatih mereka, Jose Mourinho, menegaskan bahwa Atletico seharusnya menyelesaikan pertandingan dengan 9 pemain, bukan justru bek Los Merengues, Dean Huijsen, yang diusir keluar.

Kartu merah Vinicius saat melawan Villarreal terjadi setelah bintang Brasil itu menjambak rambut Nathan Salibah, pemain Villarreal, yang juga berujung pada dianulirnya gol tambahan Real Madrid.

Akun jaringan The Touchline di situs X menyebutkan bahwa Federasi Sepak Bola Spanyol dan LaLiga meyakini Real Madrid bersiap melancarkan kampanye terhadap para wasit melalui saluran televisi klub.

Akun itu melanjutkan, "Kedua institusi tersebut sudah menyiapkan rencana darurat untuk melindungi para wasit dari segala kemungkinan gangguan, di tengah kemarahan besar Real Madrid atas kualitas kepemimpinan wasit di Liga Spanyol sepanjang musim ini hingga sekarang."