Klub Al Ittihad Saudi terus melepas para pemainnya seiring keinginan manajemen untuk menata ulang skuad, memangkas gaji, dan sejumlah hal lainnya menjelang dimulainya musim baru.

Sebelumnya, sejumlah pemain telah hengkang dari Al Ittihad, di antaranya duo Prancis Karim Benzema dan N'Golo Kante serta Hamed El Chanchani, di samping pemain Brasil Fabinho.

Kini giliran pemain Albania Mario Mitaj, bek Al Ittihad Saudi, yang telah memastikan masa depannya pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, setelah mencapai kesepakatan yang membawanya pindah ke klub Italia Genoa, untuk kembali lagi ke lapangan Eropa.

Menurut jurnalis Italia Fabrizio Romano, Genoa berhasil merampungkan transaksi ini dengan mengungguli sejumlah klub Portugal yang menaruh minat untuk mendapatkan jasa sang pemain dalam beberapa pekan terakhir.

Dalam konteks yang sama, jaringan Sky Sport Italia mengungkap bahwa kepindahan Mitaj akan dilakukan dengan status pinjaman selama satu musim, dengan adanya klausul yang memberikan Genoa hak untuk membeli kontraknya secara permanen setelah masa peminjaman berakhir.

Kepindahan Mitaj menandai berakhirnya perjalanannya bersama Al Ittihad, setelah menghabiskan waktu bersama "Sang Dekan", sebelum akhirnya memutuskan untuk menjalani petualangan baru di Liga Italia, demi mencari peluang bermain yang lebih besar dan mengembalikan performanya.

Sang pemain dijadwalkan bergabung dengan sesi latihan Genoa dalam beberapa hari ke depan, sebagai persiapan untuk memulai perjalanan resminya bersama tim, di saat Al Ittihad terus menata ulang skuadnya sebagai persiapan menghadapi musim baru.