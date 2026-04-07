Federasi Sepak Bola Spanyol menjatuhkan sanksi kepada Piqué

Komite Disiplin Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) pada hari Selasa ini menjatuhkan sanksi kepada Gerard Piqué, mantan bek Barcelona.

Mantan bintang Spanyol itu kembali menjadi sorotan setelah terlibat dalam insiden baru dengan tim wasit selama pertandingan timnya, Andorra, melawan Malaga, yang berakhir imbang 3-3 dalam kompetisi Divisi Kedua Spanyol.

Surat kabar "Mundo Deportivo" melaporkan: "Wasit pertandingan, Alejandro Olaso Valera, mencatat kejadian tersebut dalam laporannya sebagai berikut: Segera setelah babak pertama berakhir, dan saat berada di lorong menuju ruang ganti, Gerard Piqué Bernabéu mendekati asisten wasit pertama dengan cara yang agresif, sambil berteriak dan menunjuk dengan jari telunjuknya ke arahnya hanya beberapa sentimeter dari wajahnya, berulang kali mengucapkan kalimat berikut: "Ini adalah pencurian bersejarah dan 'saya akan memposting ini di Twitter'."

Wasit melanjutkan: "Orang ini juga bertindak kasar terhadap anggota klub Malaga, dan anggota klub Andorra serta petugas keamanan terpaksa memisahkan mereka."

Surat kabar tersebut menambahkan: "Kami telah menjelaskan pekan lalu bahwa Andorra mungkin menghadapi sanksi berat dari Komite Disiplin Federasi Sepak Bola Spanyol akibat pelanggaran berulang musim ini. Insiden serupa terjadi pada akhir Desember selama jeda babak pertama pertandingan tim melawan Deportivo La Coruña, dan Piqué juga terlibat di dalamnya."

Pada kesempatan itu, komite menjatuhkan denda sebesar 9.000 euro kepada Piqué, jumlah yang sama dengan yang dibayarkannya pada Oktober lalu saat melawan Leganés karena menggunakan kata-kata kasar terhadap wasit, Saúl Ays Reg.

Kali ini, keputusan tersebut menetapkan "denda atas penindasan pasif terhadap perilaku kekerasan, xenofobia, dan intoleransi, sesuai dengan Pasal 114 Peraturan Disiplin".

Namun, badan disiplin belum melaksanakan ancaman yang dilontarkannya pada Oktober lalu, ketika mengumumkan bahwa jika pelanggaran terulang, mereka dapat menerapkan salah satu sanksi yang diatur dalam Pasal 93.1 Undang-Undang Disiplin. Hukuman-hukuman ini sangat berat, meliputi denda antara 602 hingga 3.006 euro, serta satu atau lebih dari sanksi berikut: skorsing atau penangguhan selama satu bulan hingga dua tahun atau setidaknya empat pertandingan; penutupan total atau sebagian stadion selama maksimal tiga pertandingan atau dua bulan; atau pengurangan tiga poin dari klasemen akhir.

Komite Disiplin hari ini, Selasa, mengeluarkan keputusan untuk menjatuhkan denda sebesar 12 ribu euro kepada Gerard Piqué.

