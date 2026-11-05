Hari-hari Hossam Hassan di kursi kepelatihan timnas Mesir kini tinggal menghitung hari, setelah sebuah laporan media mengungkap bahwa para petinggi federasi sepak bola telah memutuskan untuk memecatnya bersama saudaranya, Ibrahim Hassan, dengan kecenderungan menggandeng seorang pelatih asal Mesir sebagai penggantinya pada periode mendatang.

Surat kabar "Al-Masry Al-Youm" menyebutkan, dalam laporan khusus yang diterbitkan pada Kamis, bahwa para petinggi Federasi Sepak Bola Mesir, yang dipimpin oleh Hany Abo Rida, telah memutuskan untuk melepas si kembar dari kursi kepelatihan timnas, akibat sejumlah krisis yang mencuat selama periode terakhir.

Menurut laporan tersebut, dua laga melawan Malawi dalam kualifikasi Piala Afrika 2027 akan menjadi pertandingan terakhir bagi staf kepelatihan saat ini, dengan Tarek Soliman yang akan memimpin tim dari pinggir lapangan pada dua pertemuan tersebut, karena Hossam Hassan tengah menjalani sanksi larangan selama 3 pertandingan dari FIFA.

Hossam El-Badry dan Ali Maher jadi kandidat utama

Daftar kandidat pengganti Hossam Hassan membawa kejutan, sebab federasi sepak bola cenderung memilih pelatih asal Mesir, dengan munculnya nama Hossam El-Badry dan Ali Maher di antara kandidat terkuat untuk memegang jabatan tersebut.

Pilihan akhir belum diputuskan hingga saat ini, di tengah adanya suara di dalam federasi yang menuntut untuk mengontrak pelatih asing, sementara urusan ini akan ditentukan setelah pengumuman kepergian staf kepelatihan saat ini dan setelah menjalani dua laga melawan Malawi.

Laporan itu menyebutkan bahwa pengumuman resmi mengenai keputusan tersebut semula diperkirakan akan dirilis dalam beberapa jam ke depan, di tengah usulan untuk menundanya hingga selesainya agenda internasional pada November, demi menghindari dampak terhadap persiapan timnas untuk dua pertandingan tersebut.

Krisis di luar lapangan menambah tekanan pada Hossam Hassan

Perkembangan ini datang pada saat Hossam Hassan menghadapi kontroversi yang luas akibat krisis keluarganya dengan mantan istrinya, yang bahkan merembet ke media massa, serta diwarnai langkah-langkah hukum dan keputusan dari Dewan Tertinggi Pengaturan Media yang melarang kedua belah pihak tampil di media untuk membahas urusan pribadi.

Sejumlah pernyataan sang pelatih mengenai para pemain timnas selama periode terakhir juga memicu kritik di lingkungan olahraga, bersamaan dengan tuntutan agar ia mundur, yang paling menonjol adalah tuntutan dari Mahmoud Abdel Razek Shikabala, mantan bintang Zamalek, agar ia mengajukan pengunduran dirinya.

Jadwal dua laga Mesir melawan Malawi

Timnas Mesir tengah bersiap menjalani dua pertemuan melawan Malawi dalam putaran ketiga dan keempat kualifikasi Piala Afrika 2027.

Laga pertama akan digelar pada 13 November di Stadion Internasional Kairo, sementara Stadion Internasional Bingu menjadi tuan rumah pada pertemuan kedua tanggal 17 November.