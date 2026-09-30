Federasi Sepak Bola Portugal secara resmi mengonfirmasi kepergian Cristiano Ronaldo dari pemusatan latihan timnas, di mana sang kapten akan absen dari sisa periode jeda internasional saat ini.

Pengumuman dari federasi Portugal itu berlangsung singkat, tanpa mengungkap alasan kepergian Ronaldo atau memberikan detail tambahan terkait keputusan tersebut. Pernyataan itu juga tidak menyertakan indikasi apa pun mengenai pengunduran diri sang pemain secara permanen dari sepak bola internasional, sebagaimana dilaporkan surat kabar "Marca".

Federasi Portugal menyatakan dalam pernyataan resmi: "Federasi Sepak Bola Portugal mengumumkan bahwa pemain internasional Portugal Cristiano Ronaldo telah meninggalkan pemusatan latihan tim nasional, yang saat ini berlangsung di Kopenhagen".

Pernyataan itu menambahkan, "Persiapan untuk dua pertandingan menghadapi Denmark di kandang lawan dan Norwegia, yang akan berlangsung di Stadion 'Do Dragao', akan berlanjut sesuai dengan program yang telah ditetapkan, dengan keikutsertaan 24 pemain yang tersisa dalam skuad".

Pernyataan itu ditutup dengan, "Tim teknis dan manajemen terus memfokuskan perhatian penuh mereka pada komitmen mendatang tim nasional dan pencapaian target yang telah ditetapkan".

Tidak ada pembahasan soal pengunduran diri Ronaldo

Pernyataan federasi Portugal menegaskan bahwa absennya Ronaldo hanya terbatas pada sisa periode jeda internasional saat ini, tanpa sedikit pun menyinggung kemungkinan pengunduran dirinya dari sepak bola internasional secara permanen.

Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan Portugal beberapa jam setelah pernyataan Jorge Jesus, pelatih kepala timnas, yang menegaskan bahwa tidak ada masalah apa pun dengan sang kapten, sebelum akhirnya sang pemain mengungkapkan bahwa ia mengambil keputusan untuk pergi setelah konferensi pers pelatih dan usai berbincang dengan presiden Federasi Sepak Bola Portugal.

Alasan lengkap di balik keputusan itu masih belum diumumkan hingga saat ini, menunggu apa yang telah dijanjikan Ronaldo untuk diungkapkan pada waktu yang tepat, sementara timnas Portugal bersiap melanjutkan perjalanan mereka di UEFA Nations League tanpa sang kapten.