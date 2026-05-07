'FC Utrecht secara resmi kehilangan pemain andalannya: pertandingan terakhirnya sudah dilalui'

Ángel Alarcón kemungkinan besar telah memainkan pertandingan terakhirnya bersama FC Utrecht, demikian dilaporkan Voetbal International. Pemain pinjaman asal Spanyol dari FC Porto ini mengalami cedera saat latihan dan tampaknya tidak akan kembali bermain untuk klub asal Utrecht tersebut hingga akhir musim.

Penyerang berusia 21 tahun ini masih menjadi starter saat melawan NAC Breda akhir pekan lalu dan bermain selama 66 menit. Pergantiannya saat itu tidak ada hubungannya dengan masalah fisik, tetapi cedera tersebut terjadi kemudian selama sesi latihan.

Akibatnya, Alarcón setidaknya akan absen dalam laga tandang melawan Ajax pada Minggu mendatang. Pertandingan terakhir liga melawan Fortuna Sittard juga tampaknya masih terlalu dini bagi pemain sayap kanan ini.

FC Utrecht juga sedang menuju partisipasi di babak play-off untuk lolos ke kompetisi Eropa, namun sepertinya Alarcón tidak akan bisa berperan di sana. Pemain asal Spanyol ini sudah tidak terlihat di lapangan latihan pada hari Rabu dan diperkirakan akan absen selama beberapa minggu.

Meskipun mengalami periode yang kurang baik dalam beberapa pekan terakhir, Alarcón telah memberikan kontribusi signifikan terhadap hasil-hasil FC Utrecht sejak kedatangannya pada bursa transfer musim dingin. Penyerang ini telah mencetak tiga gol dan memberikan tiga assist dalam 13 pertandingan.

Alarcón secara sadar memilih pindah ke Utrecht awal tahun ini, setelah konsultasi antara pelatih Ron Jans dan pelatih FC Porto, Francesco Farioli. Di Stadion Galgenwaard, ia langsung mendapat banyak waktu bermain dan merebut posisi starter.

FC Utrecht kini harus mencari pengganti di sayap kanan. Jesper Karlsson dianggap sebagai opsi yang paling masuk akal, sementara Adrian Blake juga mampu bermain di posisi tersebut.

Untuk saat ini, belum jelas apakah Alarcón akan kembali ke Utrecht, meskipun klub tersebut memiliki opsi pembelian dalam kontrak peminjamannya dengan FC Porto. Menurut VI, kemungkinan besar Alarcón akan hengkang.