FC Utrecht pada Minggu akhirnya meraih kemenangan pertama musim ini di Eredivisie Vriendenloterij. Dani de Wit menjadi pahlawan besar pada menit ke-93 lewat sebuah chip terukur melewati kiper Excelsior, Stijn van Gassel: 1-2.

Tim tamu dari Utrecht, yang memburu kemenangan pertama, memulai laga dengan kuat dan frustrasi ketika Adrian Blake membentur tiang pada menit kedua. Excelsior juga tidak tinggal diam dan mendapatkan peluang lewat Ágúst Thorsteinsson dan Aymen Sliti. Namun, gol urung datang bagi tim tuan rumah.

Justru FC Utrecht yang memecah kebuntuan pada fase akhir babak pertama. Stepanov mencetak gol dari jarak dekat, disambut kegembiraan para suporter yang datang mendukung tim. Ini menjadi pukulan bagi Excelsior, yang gagal memperbaiki keadaan sebelum jeda.

Anthony Correia memutuskan memasukkan sejumlah tenaga segar setelah satu jam pertandingan berjalan. Di antaranya Sem van Duijn dan Yoann Cathline masuk ke lapangan, sementara Davy van den Berg melepaskan tembakan tipis di samping gawang untuk tim tamu.

Excelsior terus berjuang dan mendapat ganjarannya pada menit ke-76. Sliti yang tampil aktif mengantisipasi umpan silang dari sisi kanan, lalu menaklukkan Vasilios Barkas dengan sepakan mendatar dari sudut sulit. Sukacita besar terlihat dari sang pencetak gol.

Tim asal Rotterdam itu percaya bisa mengamankan poin penuh di kandang sendiri dan terus merepotkan FC Utrecht. Namun, De Wit yang justru membuat tim tuan rumah berduka lewat chip melewati Van Gassel pada masa injury time.

Dengan demikian, Excelsior harus menelan kekecewaan setelah mampu bangkit dengan apik. FC Utrecht berpesta dan pekan depan akan bertandang ke markas Feyenoord.