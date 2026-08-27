FC Utrecht akan memperkuat diri dengan Richie Omorowa, lapor media Swedia Expressen. Striker asal Swedia itu akan datang dengan status pinjaman dari Samsunspor, klub yang mengikatnya hingga pertengahan 2030. Menurut De Telegraaf , sang penyerang pada awalnya didatangkan untuk Jong FC Utrecht.

Omorowa (22) jelas bukan sosok asing di Belanda. Pemain berkaki kanan itu bermain dalam 53 pertandingan untuk Excelsior antara musim panas 2023 dan 2025, dengan sumbangan 13 gol dan 3 assist.

Dalam setengah tahun terakhir, Omorowa dipinjamkan Samsunspor ke klub Siprus, Olympiakos Nicosia, tempat ia gagal mencetak gol dalam dua belas pertandingan. Namun, ia mencatatkan satu assist.

Omorowa pindah dari Excelsior ke Samsunspor pada 2025, tetapi menariknya penyerang Swedia berdarah Pantai Gading itu belum memainkan satu pun pertandingan untuk klub Turki tersebut.

Segera setelah kedatangannya pada 2025, ia dipinjamkan selama setengah tahun ke Degerfors IF. Di sana pun Omorowa tidak mampu membukukan statistik yang mengesankan: sepuluh pertandingan, nol gol, satu assist.

Pelatih FC Utrecht, Anthony Correia, sudah cukup lama ingin menyambut striker baru dan kini nyaris mendapatkannya, meski konfirmasi resmi dari Domstad masih harus ditunggu.

Saat Omorowa naik ke tim utama, ia akan bersaing dengan David Min dan Artem Stepanov. Nama terakhir sejauh ini merupakan pilihan utama yang tak tergoyahkan di posisi penyerang tengah.

Omorowa juga bisa bermain di sisi sayap dan dengan demikian memberi Utrecht variasi yang dibutuhkan di lini depan. Untuk saat ini belum diketahui apakah tim peringkat kelima belas Eredivisie itu juga menyepakati opsi pembelian. Omorowa memiliki nilai pasar sebesar 375.000 euro.