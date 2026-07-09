FC Utrecht mencapai kesepakatan dengan pemain internasional baru dari Eredivisie

FC Utrecht telah mencapai kesepakatan lisan dengan Arthur Zagré, demikian dilaporkan jurnalis transfer Mounir Boualin dari Soccernews. Hanya tinggal beberapa hal kecil yang memisahkan bek kiri berusia 24 tahun itu dari kembalinya ke Domstad.

Zagré sebelumnya sudah bermain untuk Utrecht dengan status pinjaman antara tahun 2021 dan 2023, yang meminjamnya dari AS Monaco. Bek tersebut tampil dalam sepuluh pertandingan di tim cadangan dan tiga belas pertandingan di tim utama selama periode pertamanya.

Saat itu, Zagré belum benar-benar menembus tim utama. Kontraknya dengan Monaco berakhir pada 2023, dan ia memilih pindah ke Excelsior sebagai pemain bebas transfer.

Di Rotterdam, pemain kelahiran Prancis ini berkembang menjadi pemain andalan. Dengan kualitas menyerangnya, Zagré juga sering menjadi salah satu pemain terbaik di Excelsior.

Bek tersebut hampir selalu diturunkan dan mencatatkan total 106 penampilan, di mana ia mencetak 7 gol dan 13 assist. Zagré memperpanjang kontraknya yang akan berakhir, dan kini Utrecht yang memanfaatkannya.

Pada bulan Mei, Asosiasi Sepak Bola Burkina Faso mengumumkan bahwa mereka telah meyakinkan Zagré untuk membela negara tersebut. Orang tua bek kiri ini berasal dari Burkina Faso.

Pada bulan Juni, Zagré langsung diturunkan sebagai starter dalam debut internasionalnya melawan Rusia. Namun, Burkina Faso ternyata tak mampu menandingi tuan rumah di Volgograd (3-0).

Beberapa hari kemudian, Zagré bermain selama sembilan belas menit melawan Belarus, yang di Minsk sempat membuang keunggulan 2-0 hingga skor berakhir 2-2.

Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Zagré akan bersaing dengan, antara lain, Kevin Paredes. Pemain yang empat kali membela tim nasional Amerika Serikat ini bergabung secara gratis dari VfL Wolfsburg pada akhir Juni.