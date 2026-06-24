FC Utrecht berhasil mendatangkan pemain yang empat kali membela tim nasional Amerika Serikat

FC Utrecht telah mengumumkan kedatangan Kevin Paredes. Pemain yang empat kali membela tim nasional Amerika Serikat ini bergabung secara gratis dari VfL Wolfsburg dan menandatangani kontrak berdurasi satu musim di Stadion Galgenwaard, dengan opsi perpanjangan selama dua tahun.

Paredes yang berusia 23 tahun adalah seorang bek sayap kiri, yang di FC Utrecht akan menggantikan pemain bintang Souffian El Karouani. Pemain asal Maroko tersebut pindah ke Al-Qadsiah setelah menjalani musim yang fantastis dengan mencatatkan delapan belas assist dalam lima puluh pertandingan resmi.

Dengan kedatangan Paredes, klub ini secara teori mendapatkan pemain yang sangat menjanjikan. Pemain kidal ini selama bertahun-tahun dianggap sebagai salah satu talenta terbesar di Amerika Serikat dan pada tahun 2022 pindah dari D.C. United ke Wolfsburg dengan nilai transfer sebesar tujuh juta euro.

Utrecht langsung menunjukkan minat untuk menyewanya segera setelah kepindahannya, namun rencana tersebut batal karena penampilannya yang gemilang pada masa pramusim bersama Wolfsburg. Terutama akibat cedera kaki yang serius, catatan penampilannya bersama Die Wölfe akhirnya terhenti di angka 65 penampilan, 4 gol, dan 4 assist.

Selama berkarier di Jerman, Paredes melakukan debutnya untuk tim nasional AS. Hingga saat ini, ia telah tampil dalam empat pertandingan internasional untuk negaranya, namun ia tak pernah masuk dalam skuad Piala Dunia. Musim lalu, sebagian karena cedera kakinya, Paredes hanya tampil dalam delapan pertandingan.

“Bagaimana saya mendeskripsikan diri saya? Sebagai seorang wingback,” kata Paredes. “Seseorang yang sangat suka menyerang. Seseorang yang suka berlari, tetapi itu tidak berarti saya mengabaikan tugas bertahan. Saya selalu disiplin. Namun, secara alami, saya memang memiliki dorongan untuk maju ke depan.”

Paredes tidak sabar untuk memulai dan menyampaikan seruan kepada para penggemar FC Utrecht. “Datanglah ke stadion dan dukung kami. Saya adalah pemain yang penuh gairah dan saya suka terbawa suasana. Saya menyukai energinya! Saya tidak sabar menanti pertandingan pertama saya.”