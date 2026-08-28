FC Utrecht berbisnis dengan AZ sesaat sebelum laga besar melawan PSV dan merekrut penyerang

Sem van Duijn akan menuntaskan musim ini bersama FC Utrecht. Penyerang itu datang dengan status pinjaman dari AZ. Utrecht juga menyepakati opsi pembelian untuk pemain berusia 22 tahun tersebut, seperti yang dibaca pada Jumat di situs klub.

"Klub ini tentu sangat besar, jadi saya jelas senang bisa berada di sini. Suasana di sini selalu sangat bagus. Saya rasa saya adalah pemain dengan intensitas tinggi, punya daya jelajah besar, dan saya sangat antusias untuk bermain di sini serta menjadi penting bagi tim," ujar Van Duijn yang ambisius dalam pernyataan pertamanya.

FC Utrecht menyebut Van Duijn menempuh "jalan istimewa menuju puncak". "Di klub amatir papan atas KVV Quick Boys, ia menarik perhatian AZ, yang mengikatnya dengan kontrak tiga tahun pada 2024. Selama satu setengah tahun, ia menjadi momok bagi para bek bersama Jong AZ di Divisi Dua Belanda. Dalam setengah tahun terakhir, ia mendapat kesempatan mencoba naik satu tingkat bersama Telstar di Eredivisie. Dalam empat belas pertandingan, ia mencatatkan lima gol dan dua assist."

Penyerang muda itu masih terikat kontrak dengan AZ hingga pertengahan 2031. Di Utrecht, ia akan kembali bekerja sama dengan Anthony Correia, yang sempat bersamanya selama beberapa bulan di Telstar.

Van Duijn digambarkan sebagai "penyerang serbabisa dengan naluri mencetak gol yang menaruh banyak energi dalam pertandingannya". Sang penyerang kemungkinan sudah akan melakoni debutnya pada Minggu, saat PSV datang bertandang ke De Galgenwaard.

AZ tidak hanya meminjamkan Van Duijn ke klub lain. Voetbal International melaporkan bahwa Matej Sin akan melanjutkan karier sebagai pemain pinjaman di ADO Den Haag, yang masih harus menjadwalkan tes medis.

Gelandang itu direkrut tahun lalu dengan nilai transfer empat juta euro dari Banik Ostrava. Sin tidak mampu merebut tempat di starting XI, antara lain karena kehadiran Sven Mijnans dan Kees Smit. Pemain yang terikat kontrak hingga pertengahan 2030 itu belakangan lebih banyak bermain untuk Jong AZ.