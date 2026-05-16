FC Twente Wanita menjuarai Eurojackpot KNVB Cup setelah adu penalti melawan PSV

FC Twente Wanita berhasil merebut gelar Eurojackpot KNVB Beker pada hari Sabtu. Dalam pertandingan final di Stadion Het Kasteel, Rotterdam, mereka mengalahkan PSV melalui adu penalti, setelah skor imbang 2-2 pada akhir waktu normal dan perpanjangan waktu. Ini merupakan gelar piala kelima bagi FC Twente Wanita.

Dalam beberapa tahun terakhir, Twente adalah klub paling sukses di Eredivisie Wanita. Namun musim ini situasinya berbeda: PSV dinobatkan sebagai juara nasional untuk pertama kalinya lebih dari seminggu yang lalu.

Di final, kedua klub saling berhadapan, dan Twente pun memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Namun, justru pemain PSV, Liz Rijsbergen—yang di babak pertama juga sempat membentur mistar gawang—yang mencetak gol pembuka 0-1 melalui tendangan ke sudut atas gawang setelah Jill Diekman kehilangan bola.

Twente kemudian mendapat beberapa peluang untuk menyamakan kedudukan, melalui Eva Oude Elberink, Diekman, dan Jette Wiefferink. Di pihak PSV, Nina Nijstad dengan indah membentur mistar gawang pada babak kedua.

Rijsbergen sepertinya memastikan kemenangan dengan tendangan melengkung ke sudut jauh: 0-2. Namun, dalam beberapa menit, Twente bangkit sepenuhnya berkat dua gol dari Jaimy Ravensbergen: 2-2.

Perpanjangan waktu pun harus menentukan hasil akhir, namun tidak ada gol yang tercipta. Seri adu penalti yang berlangsung kemudian dimenangkan oleh tim asal Enschede: 4-3.

Minggu depan, kedua tim akan bertemu untuk terakhir kalinya musim ini, dalam putaran terakhir Eurojackpot Vrouwen Eredivisie.