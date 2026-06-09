FC Twente mengonfirmasi penjualan Mats Rots dan meraup dana rekor

FC Twente telah menjual Mats Rots ke TSG Hoffenheim, demikian dilaporkan oleh Mounir Boualin. Jurnalis tersebut menyebutnya sebagai ‘rekor transfer’ bagi Tukkers. Johan Inan dari Algemeen Dagblad melaporkan setengah jam kemudian bahwa nilai transfernya mencapai 16 juta euro dan bahwa Rots telah menandatangani kontrak selama 5 tahun di Jerman. FC Twente kini telah mengonfirmasi transfer tersebut dan secara resmi melepas Rots.

Rots menghasilkan rekor transfer bagi Twente. Rekor sebelumnya dipegang oleh Dusan Tadic, yang dijual ke Southampton dua belas tahun lalu seharga empat belas juta euro.

Hoffenheim finis di posisi kelima Bundesliga musim lalu dan akan bermain di Liga Europa.

Di Hoffenheim, Rots akan bertemu dengan sesama pemain Belanda: Wouter Burger. Gelandang tersebut bergabung dari Stoke City musim panas lalu dan menjalani musim yang bagus di Jerman.

Berita ini berarti PSV gagal mendapatkan jasa Rots. Klub asal Eindhoven itu menganggapnya sebagai pengganti ideal bagi Anass Salah-Eddine yang hengkang, namun kesepakatan tersebut tidak terwujud.

Rots tampil dalam semua 34 pertandingan VriendenLoterij Eredivisie musim lalu untuk FC Twente. Ia berhasil mencetak empat gol dan memberikan empat assist.