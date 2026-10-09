FC Twente pada Jumat mempresentasikan laporan keuangan tahunannya untuk musim 2025/26. Kesimpulan utamanya adalah klub asal Enschede itu membukukan laba bersih tujuh juta euro sepanjang tahun pelaporan. Hasil tersebut terutama ditopang transfer, sebab pendapatan turun 13,7 juta euro.

"Musim 2025/26 ditandai dengan target-target olahraga kami, peninjauan ulang arah strategis, dan perayaan ulang tahun ke-60", tulis Twente melalui saluran resminya. "Dalam beberapa tahun terakhir kami telah bekerja untuk pemulihan dan pembangunan. Fondasi yang kuat telah diletakkan."

"Fondasi itu sudah diletakkan untuk mengambil langkah berikutnya. Kami telah tampil ke publik dengan arah baru kami dan pergeseran nilai-nilai inti kami. Ambisi adalah prioritas nomor 1 bagi FC Twente dan itu jelas: secara konsisten mencapai fase utama kompetisi Eropa, baik untuk tim putra maupun putri."

Pendapatan pada musim 2025/26 turun 13,7 juta euro dibandingkan musim 2024/25 menjadi 48 juta euro. Klub mengaitkan hal itu dengan kegagalan tim putra bermain di fase utama kompetisi Eropa. Penurunan pendapatan pertandingan (2,9 juta lebih sedikit) dan hadiah uang (10,6 juta lebih sedikit) menjadi penyebab langsung terbesar di balik turunnya pendapatan.

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Biaya turun 1,1 juta menjadi 51 juta. "Penurunan biaya yang relatif terbatas di satu sisi berasal dari kenaikan biaya personel yang telah direncanakan dan di sisi lain dari penurunan biaya operasional lainnya karena beban yang lebih rendah untuk penyelenggaraan pertandingan Eropa kandang maupun tandang", tulis Twente.

Hal ini menghasilkan rugi operasional sebesar 3 juta. Namun berkat penjualan Sem Steijn, Carel Eiting, Mitchell van Bergen, Michel Vlap, Nikée van Dijk, Liv Pennock, Mats Rots, Alec van Hoorenbeeck, dan Bas Kuipers, tetap tercatat keuntungan transfer sebesar 12,7 juta. Setelah dikurangi pajak (2,4 juta), hasil bersihnya mencapai 7 juta euro.

Ekuitas pun meningkat menjadi 49 juta euro. "Klub memiliki fondasi keuangan yang sehat", tegas Twente. "Modal kerja per tanggal neraca naik 9,3 juta menjadi positif 14,8 juta dan solvabilitas tetap stabil di 47 persen."

"Untuk musim 2026/27, ambisi kami adalah lolos ke fase gugur Conference League, membuat tim putra dan putri sama-sama lolos ke kompetisi Eropa, serta meraih sukses di turnamen piala. Musim mendatang juga akan ditandai dengan realisasi Topsport Campus Diekman dan kelanjutan implementasi arah strategis", tutup Twente.



