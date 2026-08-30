FC Twente pada Minggu dengan sangat mudah menaklukkan SC Cambuur. Di Leeuwarden, laga berakhir 1-4 berkat gol-gol Ruud Nijstad, Wout Weghorst, Marko Pjaca, dan Younes Taha. Cambuur karena itu masih tanpa poin di Eredivisie. Twente naik ke posisi sembilan, tetapi masih memiliki satu pertandingan simpanan.

Tim asuhan John van den Brom tampil dominan sejak kick-off, dengan banyak penguasaan bola, tetapi itu tidak langsung menghasilkan peluang-peluang besar. Meski begitu, gol 0-1 dari Nijstad tidak sepenuhnya datang tanpa tanda. Bek itu leluasa menggiring bola jauh ke depan, nyaris tidak mendapat tekanan, lalu melepaskan tembakan indah ke sudut atas gawang.

Ini menjadi pukulan lagi bagi Cambuur, yang pada pekan-pekan pertama kompetisi merasakan kerasnya Eredivisie. Seolah itu belum cukup, Weghorst dalam waktu singkat membuat skor menjadi 0-2. Sang striker menerima bola panjang dari Joël Drommel hingga berhadapan satu lawan satu dengan gawang Cambuur dan menyelesaikannya dengan tenang menggunakan kaki bagian luar.

Sebelum jeda, Ramiz Zerrouki dan Daouda Weidmann masih mendapatkan peluang untuk memperlebar keunggulan, tetapi pada akhirnya Pjaca yang benar-benar memastikan pertandingan dua menit setelah turun minum.

Gol itu diawali assist brilian dari Sondre Orjasaeter. Winger tersebut dengan luwes melewati lawannya, tetap tenang melihat situasi, dan mengirim bola dengan sempurna ke tiang jauh. Pjaca sudah berada di sana untuk menuntaskannya: 0-3.

Dengan demikian, Cambuur kembali harus takut kebobolan dengan skor telak, dan mereka sangat beruntung karena kiper Thijs Jansen tampil prima. Meski begitu, pada fase akhir laga skor berubah menjadi 0-4: kehilangan bola ceroboh di wilayah sendiri berujung pada gol Taha.

Dua menit sebelum waktu normal berakhir, akhirnya ada juga alasan untuk bersorak bagi suporter setia Cambuur. Berkat umpan Rafik El Arguioui, Ilyès Hamache membuat skor menjadi 1-4. Namun, itu tidak banyak mengurangi rasa sakit dari kekalahan bagi Cambuur.