FC Twente membawa pulang satu poin dari Groningen berkat Wout Weghorst

FC Groningen bermain imbang 2-2 melawan FC Twente di kandang sendiri pada Minggu. Wout Weghorst mencetak gol kedua bagi tim tamu sesaat sebelum turun minum, sehingga mereka membawa pulang satu poin ke Enschede.

Awal yang buruk bagi tuan rumah: Etienne Vaessen begitu saja menyerahkan bola kepada Marko Pjaca, yang memanfaatkan kesalahan kiper Groningen itu dengan maksimal dan mencetak gol. Thom van Bergen yang tampil menonjol menyamakan kedudukan sepuluh menit kemudian lewat tembakan keras dari sisi kiri kotak penalti.

Groningen menuntaskan comeback pada menit ke-28. Tygo Land mencetak gol setelah menerima umpan dari Thijmen Blokzijl. Twente bangkit dalam duel yang hidup ini dan Weghorst-lah yang menceploskan bola dari jarak dekat untuk membuat skor menjadi 2-2.

Setelah jeda, kedua tim sama-sama memburu gol kemenangan dan peluang tercipta di kedua ujung lapangan. Weghorst nyaris mencetak gol keduanya pada laga ini sekitar 15 menit sebelum bubar, tetapi upayanya melayang tipis di samping tiang gawang, membuat penyerang Twente itu kecewa.

Tak lama setelah peluang yang terbuang itu, terjadi keributan kecil antara Weghors dan Vaessen, yang merasa sang penyerang sengaja mencari kontak dengan kiper. Sementara itu, fase akhir pertandingan telah dimulai dan tensi tetap tinggi di utara Belanda, dengan Jacob Ondrejka di sisi lain melepaskan tembakan yang tipis melebar.

Lucas Vennegoor of Hesselink, yang tak lagi memiliki Sam Lammers yang telah pindah ke PSV sebagai pesaing, masuk ke lapangan pada menit ke-87. Hanya ada tambahan waktu dua menit, dan itu tidak cukup bagi kedua tim untuk meraih kemenangan.