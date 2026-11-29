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FC Twente meraih hasil penting di papan atas Eredivisie pada Minggu malam. Tim asuhan John van den Brom menang 0-1 atas NEC di Stadion Goffert berkat gol Sondre Ørjasæter dari umpan Wout Weghorst. Hasil itu membawa Twente naik ke posisi kedua, hanya terpaut dua poin dari pemuncak klasemen PSV.

Sebelum bertandang ke Nijmegen, Twente tahu mereka bisa memanfaatkan hasil imbang yang diraih Ajax, Feyenoord, dan AZ. Van den Brom memasang Kristian Hlynsson sebagai starter menggantikan Daouda Weidmann, sementara Dick Schreuder memberikan tempat di susunan pemain inti NEC kepada Mitchel Bakker.

Kick-off tertunda beberapa saat akibat aksi kembang api besar-besaran dari suporter Nijmegen yang merayakan 50 tahun berdirinya kelompok suporter fanatik mereka. Dalam dua menit pertama setelah laga dimulai, NEC nyaris membuka keunggulan, tetapi Joël Drommel menggagalkan peluang Willum Thór Willumsson.

Di kubu FC Twente, Daan Rots dan Weghorst mendapat peluang pada awal laga, tetapi belum membuahkan hasil. Tembakan Rots diblok Ahmetcan Kaplan, sedangkan Weghorst mengenai sisi luar gawang setelah menerima bola dari Ørjasæter.

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Setelah 19 menit, tim tamu beruntung tidak kebobolan. Sundulan Bryan Linssen dari umpan silang Willumsson nyaris menjadi gol pembuka, lalu Clement Bischoff menyambar bola muntah dari jarak dekat, tetapi sepakannya membentur mistar.

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Delapan menit sebelum turun minum, FC Twente sempat mengira telah unggul meski jalannya laga tidak berpihak kepada mereka. Robin Pröpper menyundul bola hasil sepak pojok Ramiz Zerrouki ke gawang, tetapi wasit Sander van der Eijk menganulir gol itu karena sang kapten melakukan pelanggaran terhadap Kaplan.

Enam menit kemudian, Twente benar-benar mencetak gol. Ørjasæter melakukan kombinasi apik dengan Weghorst, lalu mengecoh Gonzalo Crettaz dengan tembakan ke sudut dekat: 0-1. Bagi pemain sayap asal Norwegia itu, gol tersebut merupakan yang keempat musim ini di semua kompetisi, di samping sebelas assist.

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Lima menit setelah babak kedua dimulai, Ørjasæter seharusnya menggandakan keunggulan. Kesalahan Kaplan membuat Weghorst bisa memberi rekannya kesempatan mencetak gol kedua malam itu, tetapi tembakan pemain asal Skandinavia tersebut dari posisi menjanjikan melambung.

Tak lama kemudian, Van den Brom mendapat kabar buruk ketika Pröpper harus keluar karena cedera dan digantikan Stav Lemkin. NEC nyaris menyamakan kedudukan melalui Tjaronn Chery, tetapi sundulan kapten tim Nijmegen itu dari umpan silang apik Bakker meleset tipis.

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Menjelang akhir laga, Crettaz menjaga peluang timnya dengan menepis tendangan voli Aske Adelgaard. Di sisi lain, upaya Chery dan Dusan Tadic gagal menghasilkan gol penyeimbang.

Pada masa tambahan waktu, NEC harus bermain dengan sepuluh orang setelah Linssen menerima kartu kuning kedua akibat pelanggaran kasar terhadap Ruud Nijstad. FC Twente mempertahankan keunggulan tipisnya hingga laga usai dan kini mengoleksi 30 poin dari 14 pertandingan. NEC tertahan di angka 14 poin dan masih menunggu kemenangan kandang pertamanya di Eredivisie musim ini. Tim asuhan Schreuder berada di posisi ke-14.