FC Twente harus segera bangkit setelah tersingkir dengan mengecewakan di babak kualifikasi kedua Liga Europa melawan Ferencváros. De Tukkers akan bermain di kandang pada Kamis malam melawan FC DAC 1904 di babak kualifikasi ketiga Conference League dan pelatih John van den Brom membidik penebusan.

Twente kalah 1-2 pada leg pertama melawan Ferencváros dan di Hungaria hanya mampu bermain imbang 2-2, meski dalam waktu lama unggul jumlah pemain di lapangan. "Sebagai klub, Anda selalu menginginkan hasil setinggi mungkin, dan itu bagi kami adalah Liga Europa," kata Van den Brom seperti dikutip di situs klub. "Kalau itu tidak berhasil, tentu terasa menyakitkan."

"Di sisi lain, Anda juga tahu bahwa Anda harus terus melangkah. Kami tidak bisa terlalu lama melihat ke belakang dan kami harus mengerahkan segalanya untuk Conference League. Itulah yang kami perjuangkan musim lalu, meraih sepak bola Eropa. Sekarang yang terpenting adalah membuat para pemain sadar akan cara bermain kami."

"Kami berlatih untuk berbagai skenario dan apa yang akan kami lakukan dalam situasi tertentu. Semua yang kami lakukan pada fase akhir melawan Ferencváros sudah kami latih, lalu Anda berharap semua orang sadar akan apa yang diminta dari mereka. Itu terlalu sedikit kami lakukan."

Pada Minggu, Twente beruji coba melawan Genk, yang terlalu tangguh dengan kemenangan 2-1. "Genk bagi kami tetap menjadi titik terang karena kami melihat permainan yang menjadi identitas FC Twente," lanjut Van den Brom. "Itu kembali Anda bawa ke pertandingan besok."

Van den Brom menolak bicara soal meremehkan lawan. "DAC memang bukan klub yang paling dikenal, tetapi tim kecil sudah tidak ada lagi. Kami harus belajar sebagai tim untuk menghadapi hukum-hukum Eropa dalam sepak bola. Itu berbeda dengan di Eredivisie. Kami mendapat pelajaran besar dan mahal soal itu pekan lalu," ujar Van den Brom.

Jika De Tukkers berhasil melewati duel dua leg melawan klub Slovakia itu, mereka akan menghadapi FK Qarabag atau Dynamo Kiev di play-off. Tim-tim tersebut, sama seperti Twente, memulai dari Liga Europa, tempat mereka disingkirkan masing-masing oleh CSKA Sofia dan PAOK. Pada Minggu, Twente lebih dulu akan menghadapi laga pembuka Eredivisie di markas sc Heerenveen.