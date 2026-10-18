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Siep Engelen
Diterjemahkan oleh

FC Twente gagal merebut posisi kedua setelah Ángel Alarcón mencetak dua gol spektakuler

FC Twente vs FC Utrecht
FC Twente
FC Utrecht
Eredivisie

FC Utrecht meraih kemenangan mengejutkan di Eredivisie pada Minggu malam. Bertandang ke markas FC Twente, tim asuhan Anthony Correia menang 2-1 berkat dua gol indah Ángel Alarcón. Hasil itu membuat Twente gagal naik ke posisi kedua bersama di klasemen Eredivisie. 

Twente mengawali pertandingan dengan baik dan terus menekan Utrecht. Mereka langsung menciptakan sejumlah peluang, dengan sundulan Daan Rots menjadi ancaman terbesar. Namun, bola sundulannya membentur tiang gawang. 

Setelah itu, tuan rumah membutuhkan waktu cukup lama untuk mencetak gol. Gol tersebut akhirnya datang pada pertengahan babak pertama. Daouda Weidmann berputar dengan apik untuk melepaskan diri dari kawalan lawan, lalu melepaskan tembakan keras dari tepi kotak penalti. Bola sempat sedikit mengenai Matisse Didden sehingga kiper Sergio Padt tak berdaya: 1-0. 

Gol itu menjadi pukulan bagi Utrecht, yang membutuhkan sejumlah perubahan dari Anthony Correia saat jeda untuk bangkit. Pada menit ke-47, mereka pun berhasil mencetak gol. Setelah menerima umpan tumit Arthur Zagré, Alarcón mengarahkan bola dengan indah ke sudut jauh gawang. 

Situasi kemudian semakin baik bagi tim tamu. Melalui serangan balik cepat, bola sampai kepada Alarcón, yang kembali mengejutkan Lars Unnerstall dengan tembakan ke sudut jauh. Utrecht pun unggul 2-1, dan Alarcón merayakannya dengan penuh semangat. 

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Pemain asal Spanyol itu merayakan golnya dengan meriah tepat di hadapan suporter fanatik Twente, hingga sejumlah gelas terlempar ke lapangan. Wasit Allard Lindhout memutuskan menghentikan pertandingan selama beberapa menit, yang membuat Wout Weghorst marah. Sang penyerang menilai Alarcón telah membuat gestur provokatif ke arah pendukung tuan rumah. 

Menjelang akhir pertandingan, Twente berusaha mencari gol penyeimbang, tetapi Utrecht cukup berhasil menjaga pertahanan mereka tetap rapat. Tim asuhan Correia bertahan dan sukses meraih kemenangan kedua secara beruntun.

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