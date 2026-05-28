FC Twente dan Erik ten Hag gagal: Teun Gijselhart hengkang ke LaLiga

De Graafschap dan Deportivo de La Coruña telah mencapai kesepakatan terkait transfer gelandang Teun Gijselhart. Hal itu dilaporkan oleh De Telegraaf pada Kamis.

Menurut surat kabar pagi tersebut, De Graafschap akan menerima setidaknya 1 juta euro untuk Gijselhart, yang pada musim panas lalu bergabung secara gratis dari PEC Zwolle.

Gijselhart yang berusia 21 tahun telah berkembang menjadi pemain penting di De Graafschap pada musim lalu. Secara total, ia telah memainkan 39 pertandingan resmi mewakili De Superboeren.

Pemain asal Amsterdam yang dididik di AZ ini secara sadar memilih untuk melanjutkan kariernya di luar negeri. Kabarnya, Gijselhart juga masuk dalam daftar incaran beberapa klub Belanda, termasuk FC Twente.

Direktur teknis Erik ten Hag bahkan beberapa kali terlihat di tribun saat pertandingan De Graafschap berlangsung.

Gijselhart akan menjadi rekan setim Zakaria Eddahchouri (26), yang lahir di Papendrecht. Berkat promosi Deportivo, ia akan bersiap menghadapi pertandingan melawan FC Barcelona dan Real Madrid.

Setelah Othniël Raterink (Cagliari) dan Bouke Boersma (KV Mechelen), Gijselhart adalah talenta berikutnya yang akan menghasilkan dana yang cukup besar bagi De Graafschap melalui transfer ke luar negeri.