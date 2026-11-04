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FC Thun vs. Heart of Midlothian: Waktu kick-off

Conference League - Pekan 3 5 Nov 2026 - 12.45 Arena Thun

Pertandingan antara FC Thun dan Heart of Midlothian dimulai pada 5 November 2026 pukul 18.45.

FC Thun vs. Heart of Midlothian hari ini: Siapa yang menayangkan pertandingan di TV dan siaran langsung?

Pertandingan ini disiarkan langsung di Swiss melalui SRF Info. Seluruh pilihan untuk menyaksikannya tercantum di bawah ini.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan FC Thun dan Heart of Midlothian?

Dalam lima pertandingan terakhir, FC Thun meraih dua kemenangan, satu kekalahan, dan dua kekalahan lainnya, sehingga catatannya adalah 2 kemenangan dan 3 kekalahan. Kemenangan terbaru mereka adalah saat menang tandang 4-5 atas FC Lausanne-Sport pada 1 November. Sebelumnya, Thun kalah 2-3 dari FC Lugano. Di Conference League, Thun gagal mencetak gol dalam kedua pertandingannya dan menelan dua kekalahan dari Hajduk Split dan Twente Enschede.

Heart of Midlothian mencatatkan 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 3 kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-2 dari Hibernian di Piala Liga. Sebelumnya, Hearts bermain imbang 2-2 dengan Rangers, sedangkan pertandingan Conference League melawan Trabzonspor berakhir dengan kekalahan 0-2. Kekalahan terbesar mereka adalah saat takluk 1-7 dari Celtic Glasgow.

FC Thun vs. Heart of Midlothian: Susunan pemain

FC Thun vs. Heart of Midlothian: Performa

FC Thun vs. Heart of Midlothian: Rekor pertemuan

FC Thun vs. Heart of Midlothian: Klasemen