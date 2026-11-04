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Conference League
team-logoThun
Arena Thun
team-logoHeart of Midlothian
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FC Thun vs Heart of Midlothian hari ini: Siapa yang menayangkan pertandingan ini di TV dan live streaming?

Thun vs Heart of Midlothian
Thun
Heart of Midlothian
Conference League

FC Thun menghadapi Heart of Midlothian di Liga Konferensi. Namun, siapa yang menayangkan atau menyiarkan pertandingan ini secara langsung di televisi dan melalui live streaming hari ini?

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FC Thun vs. Heart of Midlothian: Waktu kick-off

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Conference League - Pekan 3
Arena Thun

Pertandingan antara FC Thun dan Heart of Midlothian dimulai pada 5 November 2026 pukul 18.45.

FC Thun vs. Heart of Midlothian hari ini: Siapa yang menayangkan pertandingan di TV dan siaran langsung?

Pertandingan ini disiarkan langsung di Swiss melalui SRF Info. Seluruh pilihan untuk menyaksikannya tercantum di bawah ini.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan FC Thun dan Heart of Midlothian?

Dalam lima pertandingan terakhir, FC Thun meraih dua kemenangan, satu kekalahan, dan dua kekalahan lainnya, sehingga catatannya adalah 2 kemenangan dan 3 kekalahan. Kemenangan terbaru mereka adalah saat menang tandang 4-5 atas FC Lausanne-Sport pada 1 November. Sebelumnya, Thun kalah 2-3 dari FC Lugano. Di Conference League, Thun gagal mencetak gol dalam kedua pertandingannya dan menelan dua kekalahan dari Hajduk Split dan Twente Enschede.

Heart of Midlothian mencatatkan 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 3 kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-2 dari Hibernian di Piala Liga. Sebelumnya, Hearts bermain imbang 2-2 dengan Rangers, sedangkan pertandingan Conference League melawan Trabzonspor berakhir dengan kekalahan 0-2. Kekalahan terbesar mereka adalah saat takluk 1-7 dari Celtic Glasgow.

THU

THU - Performa

TWE
K1-0
SCH
M2-2
HAS
K0-1
LUG
K2-3
LAU
M4-5
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
HEA

HEA - Performa

CEL
K7-1
TRS
K2-0
MOT
M0-2
RAN
S2-2
HIB
K1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/13
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

FC Thun vs. Heart of Midlothian: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Thun vs Heart of Midlothian

Manajer

  • G. Privitelli

FC Thun vs. Heart of Midlothian: Performa

THU

THU - Performa

TWE
K1-0
SCH
M2-2
HAS
K0-1
LUG
K2-3
LAU
M4-5
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
HEA

HEA - Performa

CEL
K7-1
TRS
K2-0
MOT
M0-2
RAN
S2-2
HIB
K1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/13
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

FC Thun vs. Heart of Midlothian: Rekor pertemuan

FC Thun vs. Heart of Midlothian: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
M
M
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
M
M
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
M
M
3
BrannBrannBRA
220062+46
M
M
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
M
M
6
MonacoMonacoASM
220051+46
M
M
7
St.TruidenSt.TruidenSTT
220030+36
M
M
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
M
M
9
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
211040+44
S
M
10
FC KoebenhavnFC KoebenhavnFCK
211052+34
S
M
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
M
S
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
S
M
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
M
K
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
M
K
15
AtalantaAtalantaATA
21013303
K
M
16
BragaBragaBRA
210123-13
M
K
17
GentGentGNT
210112-13
K
M
18
FreiburgFreiburgSCF
210135-23
K
M
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
S
S
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
S
S
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
S
S
22
FK Crvena ZvezdaFK Crvena ZvezdaZVE
201145-11
S
K
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
S
K
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
S
K
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
K
S
26
AGFAGFAGF
201112-11
S
K
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
S
K
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
K
S
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
S
K
30
GetafeGetafeGET
201136-31
K
S
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
K
S
32
ThunThunTHU
200202-20
K
K
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
K
K
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
K
K
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
K
K
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
K
K
Lolos ke 16 besar

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