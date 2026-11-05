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FC Copenhagen vs. Saburtalo Tbilisi: Waktu kick-off

Conference League - Pekan 3 5 Nov 2026 - 15.00 Parken

Pertandingan antara FC Copenhagen dan Saburtalo Tbilisi dimulai pada 5 November 2026 pukul 21.00.

Cara menonton FC Copenhagen vs. Saburtalo Tbilisi secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada FC Copenhagen dan Saburtalo Tbilisi?

FC Copenhagen memasuki pertandingan ini dengan catatan satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan tanpa kekalahan dari lima pertandingan kompetitif terakhir. Terakhir, klub ini menang 2-0 saat bertandang ke markas Sönderjyske. Sebelumnya, Copenhagen bermain imbang 2-2 melawan Red Star Belgrade di Conference League serta 1-1 melawan Aarhus GF di Superliga. Secara keseluruhan, Copenhagen mencetak tujuh gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan tersebut.

Saburtalo Tbilisi mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbarunya berakhir tanpa gol melawan Dinamo Tbilisi. Di Conference League, klub ini bermain imbang 1-1 melawan Mjällby, tetapi kalah 0-2 dari VV St. Truiden. Dalam lima pertandingan tersebut, Saburtalo mencetak total enam gol dan kebobolan lima kali.

FC Copenhagen vs. Saburtalo Tbilisi: Susunan pemain

FC Copenhagen vs. Saburtalo Tbilisi: Performa

FC Copenhagen vs. Saburtalo Tbilisi: Rekor pertemuan

FC Copenhagen vs. Saburtalo Tbilisi: Klasemen