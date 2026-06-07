FC Groningen mengirimkan sinyal yang jelas kepada klub-klub yang tertarik dan memperpanjang kontrak pemain andalannya

Etienne Vaessen akan memperpanjang kontraknya bersama FC Groningen, demikian dilaporkan oleh Mounir Boualin yang biasanya memiliki informasi akurat. RTV Noord juga memberitakan perpanjangan kontrak tersebut. Kiper De Trots van het Noorden ini akan memperpanjang kontraknya hingga pertengahan 2029.

Kontrak Vaessen saat ini berlaku hingga musim panas 2027. FC Groningen sebenarnya sudah memiliki opsi dalam kontrak tersebut untuk memperpanjang kerja sama selama satu tahun lagi, namun klub kini mengambil langkah lebih jauh dengan menawarkan satu tahun tambahan di atas opsi tersebut.

Dengan proposal ini, Groningen ingin memberikan sinyal yang jelas kepada klub-klub yang tertarik: klub tidak berencana melepas Vaessen. Kiper berusia 30 tahun ini memang sudah cukup lama menjadi incaran, baik dari dalam maupun luar negeri.

Misalnya, Feyenoord menunjukkan minat pada musim panas 2025, sementara klub Meksiko Tigres dan klub Inggris Wrexham juga telah melirik pemain kelahiran Breda ini.

Vaessen bergabung dengan Groningen pada 2024 secara gratis dari RKC Waalwijk, di mana ia tampil dalam 210 pertandingan. Di Groningen pun, ia segera menjadi pemain andalan. Hingga saat ini, ia telah tampil dalam 63 pertandingan untuk Trots van het Noorden, di mana ia mencatatkan 16 clean sheet.

Selain itu, Vaessen adalah pemain internasional: ia telah bermain dalam 15 pertandingan internasional untuk Suriname, namun gagal lolos ke Piala Dunia. Di babak play-off, Bolivia terlalu tangguh dengan skor 2-1.