FC Groningen melihat calon pengganti Dies Janse di Eredivisie

FC Groningen melihat Joris Kramer sebagai pengganti Dies Janse. Menurut Voetbal International, klub asal Groningen tersebut telah mengajukan tawaran pertama untuk kapten Go Ahead Eagles tersebut.

Janse dipinjamkan dari Ajax selama satu musim dan di bawah asuhan pelatih Dick Lukkien, ia berkembang menjadi pemain inti di klub utara tersebut.

Direktur teknis Mo Allach mengincar Kramer sebagai pengganti pemain pinjaman dari Ajax tersebut. Bek ini mengambil alih ban kapten di Go Ahead Eagles setelah kepergian Mats Deijl.

VI melaporkan pada Jumat sore bahwa Groningen telah mengajukan tawaran pertama. Besarnya tawaran tersebut belum diketahui, namun tampaknya tawaran tersebut tidak cukup untuk meyakinkan Go Ahead.

Pihak Go Ahead Eagles ingin mempertahankan Kramer, namun juga menghormati ambisi sang bek. Selain itu, ada kemungkinan Jakob Breum dan Jari De Busser juga akan hengkang.

Kramer masih memiliki kontrak di Deventer hingga pertengahan 2028. Bek berusia 29 tahun ini telah bermain dalam 152 pertandingan dan memenangkan Piala KNVB bersama klub tersebut pada musim yang luar biasa.