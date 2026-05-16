FC Groningen ingin kembali menjalin kerja sama dengan Ajax dan membeli pemain tersebut secara permanen

FC Groningen berencana untuk memperkuat skuadnya dengan merekrut Nick Verschuren. Hal ini dilaporkan oleh Mounir Boualin atas nama SoccerNews. Bek tengah berusia 21 tahun tersebut dipinjamkan oleh Ajax ke FC Volendam pada musim ini.

Menurut Boualin, dalam waktu dekat akan ada pembicaraan untuk melihat apakah Verschuren bisa pindah ke Groningen. Klub yang dijuluki "Kebanggaan Utara" ini ingin melakukan transfer permanen.

Sejauh mana Ajax setuju dengan hal tersebut, belum diketahui. Bek yang nilai pasarnya diperkirakan sebesar 900.000 euro oleh Transfermarkt ini masih memiliki kontrak hingga pertengahan 2028 di Amsterdam.

Verschuren menempuh pendidikan di akademi muda Ajax. Ia belum sempat melakukan debut untuk tim utama. Namun, Verschuren telah memainkan lima puluh pertandingan untuk Jong Ajax.

Musim ini, bek berpostur 1,82 meter tersebut bermain sebagai pemain pinjaman untuk Volendam. Di sana, ia tampil mengesankan: hingga saat ini, Verschuren telah memainkan 34 pertandingan resmi untuk klub tersebut.

Groningen telah merekrut bek lain dari Ajax pada musim panas lalu: Dies Janse dipinjamkan. Setelah musim ini, ia akan kembali ke Johan Cruijff ArenA.

Janse (20) tampil mengesankan di Euroborg musim ini. Ia telah bermain dalam 31 pertandingan resmi untuk Groningen musim ini, 30 di antaranya sebagai pemain inti.