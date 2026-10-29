FC Groningen gagal menghindari hasil memalukan dan tersingkir dari Piala Belanda

FC Groningen secara mengejutkan tersingkir dari Piala Belanda pada Kamis malam. Tim asuhan Dick Lukkien kalah 0-2 dari FC Emmen dalam laga tanpa inspirasi di Euroborg. Jack Cooper-Love mencetak kedua gol tersebut.

Lukkien menganggap serius pertemuan dengan mantan klubnya, Emmen, yang pernah ia tangani dari tepi lapangan dalam 269 pertandingan. Ia pun menurunkan tim yang kuat.

Namun, pendekatan itu tidak banyak membantu Groningen. Mereka tertinggal pada menit kesepuluh dari tim peringkat ketiga Keuken Kampioen Divisie setelah Cooper-Love dengan mudah menyambar umpan Sybrand Veldhuis.

Groningen tidak bermain dengan intensitas dan keyakinan yang biasanya mereka tunjukkan di Eredivisie. Kiper Emmen, Kelle Roos (34), yang menjalani debutnya di lapangan sepak bola Belanda, juga semakin tampil baik seiring berjalannya pertandingan berkat sejumlah penyelamatan gemilang.

Sepuluh menit setelah babak kedua dimulai, Emmen bahkan menggandakan keunggulan. Setelah menyapu sepak pojok Groningen, tim asal Drenthe itu melancarkan serangan balik cepat yang diselesaikan Cooper-Love. Pemain Inggris-Swedia tersebut melewati Etienne Vaessen setelah melakukan dribel apik.

Groningen juga tidak mampu berbuat banyak selepas jeda. Roos menggagalkan tembakan-tembakan yang kerap tidak terlalu meyakinkan dan menjaga gawangnya tetap tanpa kebobolan pada malam yang sangat berkesan bagi dirinya dan Emmen: 0-2.