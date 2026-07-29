FC Groningen datangkan pemain yang musim lalu bermain untuk Feyenoord

Malcolm Jeng hampir bisa disebut sebagai pemain FC Groningen. Bek tersebut saat ini sedang menjalani tes medis oleh Kebanggaan dari Utara , demikian diketahui Mounir Boualin.

Jeng, yang musim lalu masih bermain sebagai pemain pinjaman untuk Feyenoord, akan dipinjam Groningen selama satu musim dari Stade Reims dengan opsi pembelian.

Jika bek asal Swedia itu lolos tes medis, maka ia akan menjadi pemain Groningen. Berapa besar opsi pembelian itu tidak dijelaskan dalam pemberitaan tersebut. Menurut Transfermarkt, nilai Jeng adalah dua juta euro.

Bek berusia 21 tahun itu direkrut Reims dari klub Swedia, Sirius, pada Januari 2025 dengan nilai 2,5 juta euro.

Feyenoord meminjamnya dari klub Prancis itu musim lalu, tetapi di Rotterdam ia nyaris tidak bermain di De Kuip karena cedera parah pada achilles-nya.

Setelah setahun di Rotterdam, catatannya hanya dua laga resmi. Untuk Reims, ia hanya bermain empat kali.