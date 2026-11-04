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Conference League
team-logoFC Koebenhavn
Parken
team-logoIberia 1999
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FC Copenhagen vs Saburtalo Tbilisi hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini secara langsung di TV dan live streaming?

FC Koebenhavn vs Iberia 1999
FC Koebenhavn
Iberia 1999
Conference League

FC Copenhagen menghadapi Saburtalo Tbilisi di Liga Konferensi. Namun, siapa yang menayangkan atau menyiarkan pertandingan ini secara langsung di TV dan melalui live streaming hari ini?

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FC Copenhagen vs. Saburtalo Tbilisi: Waktu kick-off

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Conference League - Pekan 3
Parken

Pertandingan antara FC Copenhagen dan Saburtalo Tbilisi dimulai pada 5 November 2026 pukul 21.00.

FC Copenhagen vs. Saburtalo Tbilisi hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan FC Copenhagen dan Saburtalo Tbilisi?

FC Copenhagen memasuki pertandingan ini dengan catatan satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan nol kekalahan dari lima laga kompetitif terakhir. Terakhir, klub tersebut menang 2-0 di kandang Sönderjyske. Sebelumnya, Copenhagen bermain imbang 2-2 melawan Red Star Belgrade di Conference League dan 1-1 melawan Aarhus GF di Superliga. Secara keseluruhan, Copenhagen mencetak tujuh gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan tersebut.

Saburtalo Tbilisi mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbarunya berakhir tanpa gol melawan Dinamo Tbilisi. Di Conference League, klub tersebut bermain imbang 1-1 melawan Mjällby, tetapi kalah 0-2 dari VV St. Truiden. Dalam lima pertandingan itu, Saburtalo mencetak total enam gol dan kebobolan lima gol.

FCK

FCK - Performa

AGF
S1-1
ZVE
S2-2
OB
S1-1
AAF
M0-3
SON
M0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
IBE

IBE - Performa

STT
K2-0
DIG
M0-2
MJA
S1-1
TKU
M3-2
DTB
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

FC Copenhagen vs. Saburtalo Tbilisi: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain FC Koebenhavn vs Iberia 1999

3-4-2-1
FC Koebenhavn crest
FC Koebenhavn
FCK
Formasi
Iberia 1999 crest
Iberia 1999
IBE
4-2-3-1
D. RamajD. RamajA. MarkgrafA. MarkgrafF. BeijmoF. BeijmoA. SoerensenA. SoerensenM. LopezM. LopezM. ElyounoussiM. ElyounoussiT. DelaneyT. DelaneyW. ClemW. ClemA. KralA. KralR. HuescasR. HuescasV. DadasonV. DadasonG. MakaridzeG. MakaridzeV. SelimovicV. SelimovicG. KobuladzeG. KobuladzeA. AmisulashviliA. AmisulashviliJ. TiboueJ. TiboueZ. NatchkebiaZ. NatchkebiaB. KardavaB. KardavaN. DadianiN. DadianiN. SikharulashviliN. SikharulashviliL. CafeL. CafeA. DzaganiaA. Dzagania
Iberia 1999 crest
Iberia 1999
IBE
3-4-2-1
FC Koebenhavn

Susunan Pemain Utama

Iberia 1999

Manajer

  • B. Svensson
  • L. Korgalidze

FC Copenhagen vs. Saburtalo Tbilisi: Performa

FCK

FCK - Performa

AGF
S1-1
ZVE
S2-2
OB
S1-1
AAF
M0-3
SON
M0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
IBE

IBE - Performa

STT
K2-0
DIG
M0-2
MJA
S1-1
TKU
M3-2
DTB
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

FC Copenhagen vs. Saburtalo Tbilisi: Rekor pertemuan

FC Copenhagen vs. Saburtalo Tbilisi: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
M
M
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
M
M
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
M
M
3
BrannBrannBRA
220062+46
M
M
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
M
M
6
MonacoMonacoASM
220051+46
M
M
7
St.TruidenSt.TruidenSTT
220030+36
M
M
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
M
M
9
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
211040+44
S
M
10
FC KoebenhavnFC KoebenhavnFCK
211052+34
S
M
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
M
S
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
S
M
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
M
K
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
M
K
15
AtalantaAtalantaATA
21013303
K
M
16
BragaBragaBRA
210123-13
M
K
17
GentGentGNT
210112-13
K
M
18
FreiburgFreiburgSCF
210135-23
K
M
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
S
S
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
S
S
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
S
S
22
FK Crvena ZvezdaFK Crvena ZvezdaZVE
201145-11
S
K
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
S
K
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
S
K
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
K
S
26
AGFAGFAGF
201112-11
S
K
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
S
K
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
K
S
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
S
K
30
GetafeGetafeGET
201136-31
K
S
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
K
S
32
ThunThunTHU
200202-20
K
K
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
K
K
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
K
K
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
K
K
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
K
K
Lolos ke 16 besar

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