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FC Copenhagen vs. Saburtalo Tbilisi: Waktu kick-off

Conference League - Pekan 3 5 Nov 2026 - 15.00 Parken

Pertandingan antara FC Copenhagen dan Saburtalo Tbilisi dimulai pada 5 November 2026 pukul 21.00.

FC Copenhagen vs. Saburtalo Tbilisi hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan FC Copenhagen dan Saburtalo Tbilisi?

FC Copenhagen memasuki pertandingan ini dengan catatan satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan nol kekalahan dari lima laga kompetitif terakhir. Terakhir, klub tersebut menang 2-0 di kandang Sönderjyske. Sebelumnya, Copenhagen bermain imbang 2-2 melawan Red Star Belgrade di Conference League dan 1-1 melawan Aarhus GF di Superliga. Secara keseluruhan, Copenhagen mencetak tujuh gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan tersebut.

Saburtalo Tbilisi mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbarunya berakhir tanpa gol melawan Dinamo Tbilisi. Di Conference League, klub tersebut bermain imbang 1-1 melawan Mjällby, tetapi kalah 0-2 dari VV St. Truiden. Dalam lima pertandingan itu, Saburtalo mencetak total enam gol dan kebobolan lima gol.

FC Copenhagen vs. Saburtalo Tbilisi: Susunan pemain

FC Copenhagen vs. Saburtalo Tbilisi: Performa

FC Copenhagen vs. Saburtalo Tbilisi: Rekor pertemuan

FC Copenhagen vs. Saburtalo Tbilisi: Klasemen