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Ketua dewan direksi Schalke 04, Matthias Tillmann, tak khawatir kiper utama Loris Karius hengkang ke FC Bayern. Vincent Kompany kembali, sementara Deco masih menyayangkan gagalnya transfer Luis Diaz. Simak kabar dan rumor FC Bayern di sini.

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FC Bayern, kabar: Bos Schalke bicara soal masa depan Karius

Ketua dewan direksi Schalke 04, Matthias Tillmann, tak khawatir kiper utama Loris Karius hengkang ke FC Bayern. "Saya sangat tenang soal itu dan bisa mengatakan dengan yakin: Lebih baik menjadi pilihan utama di Schalke daripada hanya menjadi pelapis di tempat lain," kata Tillmann kepada WAZ.

Karius, yang berusia 34 tahun, disebut-sebut sebagai calon kiper pelapis FC Bayern musim depan. Manuel Neuer dan Sven Ulreich kemungkinan besar akan mengakhiri karier mereka, sehingga klub membutuhkan pelapis bagi Jonas Urbig, yang diproyeksikan menjadi kiper utama. Menurut Sport Bild Karius terbuka untuk mengisi peran tersebut .

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Karius, yang sebelumnya tanpa klub, bergabung dengan Schalke 04 pada Januari 2025. Setelah awal yang sulit, ia menjadi kiper utama sejak musim panas 2025. Seusai promosi, ia baru saja memperpanjang kontraknya hingga 2028 pada Juni ini. Saat ini, ia termasuk salah satu kiper terbaik di Bundesliga.

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"Dia secara sadar memutuskan untuk memperpanjang kontrak di Schalke," ujar Tillmann. "Sekarang dia menjalani musim yang luar biasa dan sangat cocok dengan tim. Perasaan saya: Dia sangat senang bermain di sini. Kami sebagai klub sudah memasukkan Loris dalam rencana kami."

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FC Bayern, kabar: Deco masih menyayangkan gagalnya transfer Diaz

Direktur olahraga FC Barcelona, Deco, hingga kini masih menyayangkan kegagalannya mendatangkan Luis Diaz. Dalam wawancara dengan Catalunya Radio Deco ditanya pemain mana yang ingin ia datangkan pada masa lalu. Ia menyebut penyerang sayap kiri FC Bayern berusia 29 tahun itu.

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Diaz pindah dari FC Liverpool ke FC Bayern pada 2025 dengan biaya 70 juta euro. Sebelumnya, Barca asuhan Deco juga berupaya merekrutnya. Sejak tiba di München, Diaz mencatatkan 31 gol dan 24 assist dalam 62 pertandingan. Saat ini ia absen akibat robekan bundel otot.

FC Bayern, kabar: Vincent Kompany berbicara dalam konferensi pers

Pelatih Vincent Kompany akan kembali mendampingi timnya dalam pertandingan resmi untuk pertama kalinya sejak kolaps, saat menghadapi 1. FC Köln di Bundesliga pada Jumat . Sebelumnya, ia akan menjawab pertanyaan para wartawan dalam konferensi pers rutin pada Kamis pukul 10.00.

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Kompany tiba-tiba kolaps di fasilitas latihan FC Bayern pada 23 Oktober. Setelah itu, ia didiagnosis mengalami iritasi selaput otak dan mengambil cuti selama beberapa pekan. Selama ia absen, Aaron Danks menggantikannya.

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