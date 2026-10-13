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Talenta muda papan atas Jonas Urbig, seperti yang diperkirakan, akan mengawal gawang FC Bayern dalam laga Liga Champions di markas Viking Stavanger (pukul 21.00/Prime Video).

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Pemain berusia 23 tahun itu menggantikan Manuel Neuer yang sedang cedera di Lyse Arena, di atas lapangan rumput sintetis yang tidak biasa. Neuer, 40 tahun, tetap duduk di bangku cadangan tim asal Muenchen meski mengalami cedera kaki.

Pelatih Vincent Kompany membuat enam perubahan pada susunan timnya untuk menghadapi tim Norwegia itu setelah hasil imbang 2-2 melawan FC Augsburg. Selain Urbig, Min-Jae Kim, Nathaniel Brown, Konrad Laimer, Tom Bischof, dan Lennart Karl masuk susunan pemain inti klub pemegang rekor gelar juara tersebut. Neuer, Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Aleksandar Pavlovic, dan Ismael Saibari duduk di bangku cadangan.

Susunan pemain FC Bayern: