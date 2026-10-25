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FC Bayern, Berita: Rival di Bundesliga olok-olok FCB

Union Berlin memanfaatkan laga tandang mereka di Bundesliga melawan FC Augsburg (1-1) pada Sabtu untuk mengolok-olok FC Bayern München.

"Sudah melewati 8 detik di WWK-Arena tanpa kebobolan. Tidak semua tim bisa melakukannya...", tulis Union tak lama setelah sepak mula di X. Sindiran itu ditujukan kepada klub tersukses di Jerman tersebut, yang sudah tertinggal setelah delapan detik dalam laga kandang Augsburg sebelumnya, dua minggu lalu.

Kiper Bayern Manuel Neuer melakukan kesalahan fatal ketika upaya mencungkil bolanya gagal dan bola memantul dari punggung pemain FCA Robin Fellhauer ke arah lari pemain itu. Beberapa saat kemudian, Fellhauer menceploskan bola ke gawang FCB yang kosong untuk membawa Augsburg unggul. Itu merupakan gol tercepat dalam sejarah Bundesliga.

Pertandingan berikutnya SCF Bundesliga 12.30 FCB

Seperti Bayern yang bermain imbang 2-2 dua minggu lalu, Union juga meraih satu poin di Augsburg. Tim asal Berlin itu harus bermain dengan sepuluh orang untuk waktu yang lama setelah bek tengah Felix Uduokhai menerima kartu merah pada menit ke-19. Setelah laga berjalan lebih dari satu jam, jumlah pemain kedua tim kembali sama karena bek Augsburg Juma Bah juga diusir dengan kartu merah.

Tak lama kemudian, FCA unggul lewat Han-Noah Massengo (71), tetapi Union segera membalas. Janik Haberer mencetak gol pada menit ke-74 untuk memastikan skor akhir 1-1.

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FC Bayern München, Berita: Klausul membingungkan! Kiper muda tak ingin kembali ke FCB

Mantan pemain muda Bayern, Tom Ritzy Hülsmann, yang sejak musim panas menjadi kiper klub divisi dua Prancis Stade Reims, saat ini tidak memikirkan kemungkinan kembali ke FCB.

Ketika ditanya oleh Transfermarkt dalam sebuah wawancara mengenai klausul pembelian kembali yang kabarnya dimiliki FCB, kiper muda itu enggan mengonfirmasinya: "Saya tidak begitu yakin apakah mereka benar-benar punya opsi pembelian kembali. Tapi tidak, itu bukan tujuan saya," tegasnya, menjelaskan bahwa kemungkinan berkarier di klub tersukses di Jerman itu saat ini tidak ada dalam pikirannya.

Hülsmann bergabung dengan akademi FCB dari Eintracht Trier pada 2017 saat berusia 13 tahun dan menghabiskan tujuh tahun di München. Pada awal musim 2023/24, kiper itu tiga kali masuk skuad tim utama, sementara bersama tim kedua Bayern ia mencatatkan total 29 penampilan. Pada 2024, ia meninggalkan FCB dengan status pinjaman ke SKN St. Pölten (Austria), lalu setahun kemudian pindah ke klub divisi teratas Austria TSV Hartberg.

Musim panas lalu, Reims membayar biaya transfer 2,5 juta euro untuk Hülsmann. Pemain berusia 22 tahun itu menjadi kiper utama klub Prancis tersebut dan sejauh ini telah tampil sembilan kali di Ligue 2. Reims bermimpi promosi ke Ligue 1, sementara kontrak Hülsmann berlaku hingga 2031.

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FC Bayern München, Berita: Adik Lennart Karl tinggalkan Eintracht Frankfurt, masa depannya di FCB?

Vincent Karl tampaknya bisa menempuh jalan yang sama seperti kakaknya yang kini terkenal, Lennart, beberapa tahun lalu pada usia yang sama.

Adik Karl yang berusia 13 tahun itu mengumumkan melalui Instagram pada Sabtu bahwa ia meninggalkan akademi Eintracht Frankfurt setelah tiga tahun. "Satu bab berakhir, bab baru dimulai," tulis Vincent Karl, tetapi ia tidak mengungkapkan klub tujuannya.

Menurut laporan Bild, adik bintang Bayern itu, seperti kakaknya pada usia yang kurang lebih sama di awal 2022, memilih Viktoria Aschaffenburg sebagai klub persinggahan. Kala itu, Lennart lebih dulu kembali dari Frankfurt ke Aschaffenburg sebelum pindah ke Bayern setengah tahun kemudian.

Untuk Vincent, Bild kini berspekulasi bahwa proses yang sama akan terulang. Pemain berusia 13 tahun itu dianggap sebagai salah satu talenta terbesar Jerman di kelompok usianya dan, menurut Bild, Bayern tentu sudah lama mengincarnya untuk akademi mereka.

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FC Bayern, Berita: Hoeneß bawakan makanan untuk Kompany di rumah sakit

Gestur menyentuh dari Uli Hoeneß. Menurut laporan Bild, presiden kehormatan Bayern München itu membawakan makanan untuk pelatih FCB Vincent Kompany di rumah sakit pada Sabtu.

Kompany pingsan di fasilitas latihan Bayern pada Jumat ketika menyaksikan sesi latihan tim kedua. Sejak itu, ia menjalani pemeriksaan di rumah sakit dan kondisinya stabil. Namun, menurut direktur olahraga Max Eberl, Kompany, yang belakangan terserang infeksi virus parah, baru diperkirakan kembali dalam beberapa minggu.

Menurut Bild, Hoeneß mengunjungi Kompany pada Sabtu dengan membawa kantong dari perusahaan makanan premium "Käfer". "Seperti semua orang, saya awalnya terkejut, tetapi Vincent berada di tangan yang tepat bersama dokter kami dan para spesialis di rumah sakit," kata Hoeneß kepada Welt am Sonntag. Seperti Eberl, ia juga menegaskan bahwa pelatih FCB itu akan mendapat "waktu sebanyak yang ia butuhkan".

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