FC Barcelona tak gentar meski Yamal absen dan berhasil unggul jauh atas Real Madrid

FC Barcelona tidak melakukan kesalahan dalam perebutan gelar juara liga Spanyol pada Rabu lalu. Pemuncak klasemen ini menang 1-0 atas Celta de Vigo dan kembali unggul sembilan poin dari pesaing terdekatnya, Real Madrid. Hal yang mengecewakan adalah cedera yang dialami Lamine Yamal di awal pertandingan.

Yamal terjatuh di kotak penalti Celta de Vigo pada menit-menit akhir babak pertama, sementara rekan-rekannya berusaha mengucapkan selamat atas gol 1-0 dari tendangan penalti. Terutama Raphinha tampak khawatir terhadap rekan penyerangnya itu. Dalam tayangan ulang terlihat bahwa Yamal langsung membuat isyarat ke arah bangku cadangan Barcelona setelah tendangan penalti. Pemain sayap yang akurat ini, yang telah menunjukkan beberapa aksi menawan, segera diganti oleh pelatih Hansi Flick.

Segera setelah pergantian pemain, pertandingan di Spotify Camp Nou terhenti. Komentator Ziggo, Sierd de Vos, melaporkan bahwa hal ini disebabkan oleh masalah jantung yang dialami seseorang di antara penonton. Sementara itu, Flick memberikan instruksi kepada para pemainnya, sementara pemain dari kedua tim saling berbincang. Para penonton pun penasaran dengan alasan penundaan pertandingan Barcelona - Celta de Vigo. Akibat jeda tersebut, babak pertama akhirnya berlangsung selama satu jam.

Ke-60.000 penonton juga menyaksikan Barcelona yang dominan setelah jeda, yang dengan sabar dan permainan posisi mencari gol kedua. Skor 2-0 sepertinya sudah pasti ketika Ferran Torres mencetak gol dengan tendangan voli yang indah. Setelah diperiksa oleh VAR, gol tersebut dianulir karena offside. Celta de Vigo pun tetap bertahan dan kurang beruntung karena Joan García berhasil menghalangi pemain lawan yang telah menerobos pertahanan untuk mencetak gol.

Di menit-menit akhir, pemain pengganti Frenkie de Jong mencetak rekor dengan penampilannya yang ke-293 untuk Barcelona. Rekor sebelumnya dipegang oleh Phillip Cocu dengan 292 pertandingan. Tim asuhan Flick terus mengoper bola dengan pemain asal Belanda itu di lapangan, berharap akan ada ruang di belakang pertahanan tim tamu.

Keunggulan Barcelona tidak terancam lagi di menit-menit akhir, sehingga selisih poin dengan Real Madrid kembali menjadi sembilan poin. Di LaLiga, masih tersisa enam pekan pertandingan. Pemuncak klasemen akan bertandang ke markas Getafe yang berada di peringkat keenam pada Sabtu mendatang.