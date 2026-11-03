FC Barcelona pulihkan harga diri setelah kekalahan memalukan dari PSG dan Real Madrid

FC Barcelona menang 3-0 atas Aston Villa dalam laga Liga Champions di Spotify Camp Nou, Selasa. Hasil ini menjadi suntikan moral bagi tim asuhan Hansi Flick setelah kegagalan mereka baru-baru ini melawan Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Frenkie de Jong mengawali pertandingan dari bangku cadangan Barcelona.

Barcelona mengawali laga kandang dengan sempurna. Lamine Yamal memanfaatkan kecerobohan Aston Villa saat membangun serangan dan membawa tuan rumah unggul pada menit ketujuh. Beberapa menit kemudian, Ian Maatsen menerima kartu kuning, membuat bek kiri itu harus lebih berhati-hati.

Aston Villa berusaha lebih menguasai permainan, tetapi harus kecewa ketika tembakan keras Johan Manzambi ditepis dengan gemilang oleh kiper Barcelona, Joan García. Tim raksasa Catalunya itu mempertahankan keunggulan 1-0 di kandang hingga turun minum.

Tugas tim tamu asal Inggris semakin berat ketika tembakan Raphinha yang berubah arah masuk ke gawang: 2-0. Ini menjadi pukulan berat bagi Aston Villa, yang akan bertandang ke markas Manchester United yang tengah terpuruk pada akhir pekan mendatang.

Barcelona memastikan kemenangan dalam kondisi hujan pada menit ke-65. Raphinha membaca dengan tepat umpan panjang dari belakang, lalu menuntaskannya dengan tenang. Aston Villa masih berusaha mencetak gol hiburan, tetapi sundulan Leon Goretzka membentur tiang gawang.

Unai Emery memutuskan memasukkan Tammy Abraham untuk menggantikan Nicolas Jackson pada fase akhir pertandingan. Saat itu, De Jong sudah berada di lapangan bersama Barcelona. Pemain asal Belanda itu menggantikan Pedri yang kelelahan untuk 20 menit terakhir.

Dengan demikian, Barcelona menjalani malam yang cukup mudah di Spotify Camp Nou. Ini menjadi persiapan yang bagus menjelang laga besar melawan Atlético Madrid pada Minggu di LaLiga. Tim asal Madrid itu berada di posisi kedua, tertinggal dua poin dari Barcelona yang memuncaki klasemen.