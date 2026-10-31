FC Barcelona kembali merebut puncak klasemen LaLiga. Di Spotify Camp Nou, tim asal Catalunya itu terlalu tangguh bagi Deportivo Alavés yang berada di papan bawah dan memulangkan mereka ke wilayah Basque dengan kekalahan 6-1. Barcelona kini unggul dua poin atas Atlético Madrid dan enam poin atas Real Madrid, yang akan bertandang ke markas Racing Santander pada Minggu.

Di Barcelona, Frenkie de Jong secara mengejutkan memulai pertandingan sebagai bek tengah. Pemain timnas Belanda itu memberi ruang di lini tengah bagi pemain seperti Pedri, yang membuka jalan bagi gol pertama lewat umpan terobosannya yang brilian. Umpan itu menemukan Fermín López dalam posisi sangat berbahaya. Fermín mengirim bola ke samping, lalu Raphinha dengan mudah menceploskannya ke gawang: 1-0.

Meski sudah mencetak gol, Barcelona belum sepenuhnya fokus pada awal pertandingan. Alavés beberapa kali berpeluang mencetak gol. Tembakan Abderrahmane Rebbach dari posisi yang sangat menjanjikan melambung tipis, sementara kiper Joan García menggagalkan upaya Ángel Pérez di tiang dekat.

Barcelona sedikit meningkatkan intensitas permainan dan segera mencetak gol kedua. Lamine Yamal membaca pergerakan Fermín dengan baik. Dari sudut sempit, rekannya itu mencetak gol melewati kiper Antonio Sivera yang tampil kurang meyakinkan. Fermín juga berperan besar dalam gol ketiga. Pemain berkaki kiri itu memberikan bola kepada Raphinha, yang melepaskan tembakan melengkung indah ke gawang.

Gol Barcelona pada babak pertama belum berhenti di situ. Fermín menemukan João Cancelo, yang kemudian melihat ruang bagi Yamal. Tembakan keras Yamal dari tepi kotak penalti kembali membuat pendukung Barcelona bersorak: 4-0.

Barcelona kembali bermain lebih santai pada babak kedua, tetapi Alavés tetap tak mampu mencegah mereka mencetak dua gol lagi. Yamal lebih dulu mengubah skor menjadi 5-0 dengan mencungkil bola melewati Sivera. Golnya semula dianulir karena offside, tetapi ternyata ia tidak berada dalam posisi offside.

Sepuluh menit sebelum laga berakhir, Anthony Gordon turut menyumbang gol. Pemain asal Inggris yang baru saja masuk menggantikan Yamal itu tetap tenang dan mencungkil bola dengan apik melewati Sivera. Namun, Alavés berhasil mencetak gol hiburan. Mantan penyerang Real Madrid, Mariano Díaz, memastikan skor akhir 6-1.