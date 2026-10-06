FC Barcelona meraih pencapaian besar dan berhasil mendapatkan tanda tangan yang sangat diincar

Raphinha telah meneken kontrak baru di Barcelona, seperti dilaporkan Fabrizio Romano. Winger Brasil itu kini terikat hingga pertengahan 2030 di Spotify Camp Nou.

Kontrak Raphinha di Barça sejatinya masih berlaku sampai pertengahan 2028, tetapi klub tak mau mengambil risiko dan lebih dulu memberikan kontrak baru kepada sang kapten. Musim panas lalu, eks pemain Sporting Portugal itu memang sudah diminati banyak klub, terutama dari Arab Saudi.

Raphinha didatangkan dari Leeds United pada musim panas 2022 dengan nilai hampir 60 juta euro. Sejauh ini, pemain Brasil itu sudah tampil 185 kali untuk klub Catalunya tersebut.

Dalam periode itu, ia mencetak 89 gol dan menyumbang 62 assist. Meski posisi aslinya adalah pemain sayap, musim ini ia justru kerap bermain sebagai ujung tombak serangan Barcelona. Dan peran itu dijalaninya dengan sangat baik.

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Bersama Barça, penyerang berusia 29 tahun itu berhasil tiga kali menjadi juara Spanyol dan tiga kali memenangi Copa del Rey. Dua tahun lalu, ia terpilih sebagai pemain terbaik LaLiga.

Raphinha pekan lalu harus meninggalkan pemusatan latihan Brasil lebih cepat karena cedera paha. Namun, ia diperkirakan akan segera pulih untuk laga-laga Barcelona berikutnya.