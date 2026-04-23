FC Barcelona menyampaikan kabar baik dan buruk mengenai Lamine Yamal

Tampaknya Lamine Yamal masih bisa tampil di Piala Dunia musim panas ini. Rabu malam, pemain berbakat FC Barcelona itu harus ditarik keluar karena cedera saat melawan Celta de Vigo (menang 1-0). Sehari kemudian, klub Spanyol itu merilis kabar terbaru.

“Tes yang dilakukan telah mengonfirmasi bahwa Lamine Yamal mengalami cedera pada otot paha belakangnya yang kiri,” kata Barcelona di X. “Dia akan absen hingga akhir musim, tetapi diperkirakan akan tersedia untuk Piala Dunia.”

Yamal mengalami cedera pada momen yang cukup mengejutkan. Setelah ia sendiri mendapatkan penalti, ia mengalami cedera saat mengambil tendangan penalti tersebut, yang sebenarnya berhasil masuk.

Tim asuhan Hansi Flick masih memiliki enam pertandingan tersisa musim ini, dengan pertandingan terakhir pada 24 Mei. Dua setengah minggu kemudian, Piala Dunia akan dimulai. Yamal pun harus berlomba melawan waktu.

Kemenangan tipis atas Celta itu sendiri menjadi kelanjutan yang bagus dalam perebutan gelar. Dengan enam pertandingan tersisa, tim Catalan ini unggul sembilan poin atas pesaing terdekatnya, Real Madrid. Pertandingan head-to-head pada 10 Mei bisa menjadi pertandingan penentu gelar bagi Barcelona.

Di Copa del Rey dan Liga Champions, Barcelona sudah tersingkir. Di kedua turnamen tersebut, Atlético Madrid terbukti terlalu kuat: di Copa del Rey pada babak semifinal, dan di Liga Champions pada babak perempat final.

Spanyol akan memainkan pertandingan pertama Piala Dunia pada 15 Juni, melawan Cape Verde. Nantinya, tim Eropa Selatan ini juga akan menghadapi Arab Saudi dan Uruguay di grup yang sama.