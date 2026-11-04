FC Barcelona tengah menjajaki kemungkinan merekrut Youri Baas dari Ajax. Demikian dilaporkan media Spanyol SPORT.

Direktur teknik Deco sedang mencari tambahan kekuatan untuk lini pertahanan Barcelona, yang kini memiliki sedikit pilihan, terutama di posisi bek tengah. Baas kabarnya sangat sesuai dengan profil pemain yang dicari klub asal Catalunya itu.

"Youri Baas yang berusia 23 tahun saat ini menjadi sosok utama di lini pertahanan Ajax asuhan Míchel," tulis SPORT. "Ia berada di urutan atas daftar incaran Barcelona, antara lain karena juga bisa bermain sebagai bek kiri."

Menurut media Spanyol tersebut, Barcelona masih sangat menghargai akademi Ajax. Keberadaan Jordi Cruyff sebagai direktur teknik di klub asal Amsterdam itu juga dipandang sebagai nilai tambah.

Belum jelas berapa biaya yang diperlukan untuk merekrut Baas, tetapi Ajax diduga bersedia memfasilitasi kepergian sang bek. Musim panas lalu, ia sudah nyaris bergabung dengan FC Porto, tetapi transfer itu batal pada saat-saat terakhir. Kontrak Baas masih berlaku hingga pertengahan 2028.

Alternatif lain yang disebut adalah Lisandro Martínez. Pemain asal Argentina itu tampaknya diizinkan meninggalkan Manchester United dan juga sesuai dengan profil yang ditetapkan Barcelona.

Ruud Nijstad juga masih masuk daftar incaran Deco. Pemain muda berbakat FC Twente yang berusia 18 tahun itu sudah lama dipantau, meski ia terutama dipandang sebagai pemain untuk masa depan.