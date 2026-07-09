FC Barcelona menawarkan setengah dari harga yang diminta Borussia Dortmund untuk Karim Adeyemi

FC Barcelona dan Borussia Dortmund untuk saat ini masih jauh dari kesepakatan mengenai nilai transfer Karim Adeyemi. Tawaran awal Barcelona sebesar 20 juta euro dianggap terlalu rendah oleh Dortmund, yang meminta dua kali lipatnya. Meski demikian, Barcelona sama sekali tidak merasa khawatir.

Pada malam hari antara Rabu dan Kamis, muncul kabar yang cukup mendadak bahwa Adeyemi (24 tahun) telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Barcelona.

Pemain sayap kanan ini memiliki kontrak hingga pertengahan 2027 bersama Dortmund dan menurut pakar bursa transfer Fabrizio Romano, ia sama sekali tidak akan memperpanjang kontraknya. Hal ini membuat Dortmund berada di bawah tekanan.

Jika klub papan atas Jerman ini ingin mendapatkan biaya transfer dari Adeyemi, mereka harus menjualnya musim panas ini. Dortmund menginginkan 40 juta euro, jumlah yang tidak bersedia dibayarkan oleh Barcelona.

"Barcelona tidak akan menawar 40 juta euro untuk seorang pemain yang pada Januari nanti dapat bernegosiasi dengan klub lain mengenai kepindahan tanpa biaya transfer," kata Romano.

"Adeyemi telah dengan sangat jelas memberi tahu Dortmund bahwa ia ingin pindah ke Barcelona, bahwa ia telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Barcelona, dan bahwa ia tidak akan menandatangani kontrak baru dengan Dortmund."

"Sekarang giliran Dortmund yang bertindak. Negosiasi akan berlanjut, tetapi Barcelona tidak akan mengeluarkan uang dalam jumlah gila-gilaan. Mari kita lihat apakah Barcelona bersedia sedikit mengalah."

Romano menekankan bahwa Barcelona memang memegang kendali. “Jika seorang pemain dengan kontrak satu tahun berada di pihakmu, dia tidak akan pernah menandatangani kontrak baru dengan klubnya saat ini.”

"Juga sulit dibayangkan bahwa Barcelona akan mengeluarkan lebih dari 25 juta euro untuk seorang pemain yang bisa mereka rekrut enam bulan lagi untuk musim berikutnya. Saya merasa kesepakatan ini akan terwujud," kata Romano.