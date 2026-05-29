FC Barcelona menawarkan jumlah yang sangat besar untuk Julian Álvarez

FC Barcelona telah mengajukan tawaran sebesar seratus juta euro kepada Atlético Madrid. Klub tersebut berharap dapat memboyong Julian Álvarez dari ibu kota Spanyol, demikian dilaporkan Fabrizio Romano.

Pada Kamis sore, sudah diketahui bahwa Barça akan melakukan segala cara untuk merekrut Álvarez secepat mungkin. Saat itu, belum ada tawaran resmi yang diajukan.

Pada Kamis malam, penyerang top asal Argentina itu menyampaikan keinginannya untuk hengkang kepada petinggi klub Atlético. Namun, klub tersebut tidak ingin melepasnya.

Namun, tampaknya hal itu akan terwujud. Barcelona kini telah mengajukan tawaran pertama di Madrid. Seratus juta euro, tanpa bonus.

Álvarez masih terikat kontrak hingga pertengahan 2030, jadi apakah tawaran tersebut cukup tinggi, masih harus dilihat. Transfermarkt menaksir nilainya sebesar 90 juta euro.

Atlético sendiri membayar sekitar 75 juta euro pada 2024 untuk mendatangkan Álvarez dari Manchester City.

Sejak saat itu, pemain yang telah 51 kali membela tim nasional Argentina ini telah memainkan 106 pertandingan resmi untuk Atlético Madrid. Dalam pertandingan tersebut, ia mencetak 49 gol dan 17 assist.