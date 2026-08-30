FC Barcelona telah mencapai kesepakatan dengan Arsenal mengenai transfer penyerang sayap Gabriel Jesus. Hal ini dilaporkan pakar bursa transfer Fabrizio Romano pada Minggu di X dengan "here we go" khasnya.

Menurut Romano, Arsenal menerima sepuluh juta euro untuk penjualan penyerang Brasil itu. Jumlah tersebut masih bisa bertambah melalui bonus. Tes medis dijadwalkan berlangsung pada Senin.

Arsenal telah memberi izin kepada Gabriel Jesus untuk terbang ke Barcelona guna menuntaskan transfer tersebut. Menurut Mundo Deportivo, ia akan menandatangani kontrak selama dua musim bersama juara Spanyol itu, dengan opsi perpanjangan satu tahun lagi.

Pelatih Hansi Flick dan direktur teknik Deco sudah cukup lama mencari pemain dengan profil seperti Gabriel Jesus. Penyerang yang diinginkan itu kini pun sedang menuju Spotify Camp Nou.

Barcelona pada musim panas ini berpisah dengan Robert Lewandowski, Ferran Torres, dan Marcus Rashford. Posisi yang kosong kemudian diisi oleh Anthony Gordon, Karim Adeyemi, dan kemungkinan juga Gabriel Jesus.

Arsenal mengeluarkan lebih dari 50 juta euro untuk mendatangkan Gabriel Jesus pada 2022, setelah sebelumnya ia bermain untuk Manchester City. Musim lalu, ia merebut gelar liga bersama klub London tersebut.

Gabriel Jesus sudah cukup lama dikaitkan dengan kepindahan dari Arsenal, yang merekrut Christos Tzolis untuk lini depan. Penyerang Brasil itu masih terikat kontrak satu tahun lagi dengan juara bertahan liga tersebut.