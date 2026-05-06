FC Barcelona melepas mantan bintang dunia tersebut dengan nilai transfer sebelas juta euro

FC Barcelona akan secara resmi melepas Ansu Fati setelah musim ini berakhir. AS Monaco, klub yang meminjam pemain asal Spanyol itu dari Barcelona musim ini, dilaporkan oleh Fabrizio Romano telah memutuskan untuk menggunakan opsi pembelian senilai sebelas juta euro.

Fati yang kini berusia 23 tahun memulai debutnya pada 2019, beberapa bulan sebelum ulang tahunnya yang ke-17, di tim utama Barcelona. Hanya enam hari kemudian, ia mencetak gol pertamanya di liga, yang menjadikannya pencetak gol termuda untuk Barcelona di LaLiga.

Setelah 33 pertandingan untuk Barcelona, pelatih timnas Spanyol saat itu, Luis Enrique, merasa cukup terkesan. Pada 3 September 2020, ia melakukan debutnya untuk La Roja, di mana ia menjadi debutan termuda kedua dalam sejarah.

Namun, debutnya yang gemilang di level tertinggi tidak berlanjut dengan baik. Setelah musim debutnya yang sangat sukses, Fati mengalami cedera lutut. Setelah itu, ia mengalami berbagai cedera lain (yang parah), yang menghambat perkembangannya.

Fati kehilangan posisinya sebagai pemain inti di Barcelona dan tampil dengan kepercayaan diri yang menurun saat ia bermain. Barcelona kemudian memutuskan untuk meminjamkannya ke Brighton menjelang musim 2023/24, namun karena cedera betis, ia tidak berhasil di sana.

Musim lalu, sebagian karena cedera, Fati hanya bermain selama 298 menit untuk Barcelona, terbagi dalam 11 penampilan. Awal musim ini, ia dan Barcelona menilai waktunya sudah tepat untuk pindah (sementara) lagi. Monaco mengajukan tawaran dan dengan cepat mencapai kesepakatan dengan klub Catalan tersebut.

Selama berseragam Monaco, Fati relatif jarang absen karena cedera dan telah berkembang menjadi pemain kunci. Baru-baru ini, ia kembali mencetak gol saat melawan FC Metz, dan hingga saat ini ia telah mencatatkan total 1.199 menit bermain, 28 pertandingan, dan 11 gol. Prestasi tersebut lebih dari cukup bagi Monaco untuk mengaktifkan opsi pembeliannya.