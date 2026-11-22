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FC Barcelona membalikkan ketertinggalan 0-2 menjadi kemenangan spektakuler 3-2 atas Villarreal. Tim tamu dengan cepat unggul dua gol, tetapi setelah jeda Barça berjuang kembali ke pertandingan.

Pasukan Hansi Flick tahu apa yang harus dilakukan setelah menyaksikan Real Madrid mengalahkan Celta de Vigo (2-1) pada Sabtu malam. Frenkie de Jong memulai laga di jantung pertahanan, sementara lini tengah diisi Fermín López, Marc Bernal, dan Pedri.

Barça mengawali laga dengan sangat buruk. Baru lima menit berjalan, Tajon Buchanan mencetak gol indah dari jarak jauh setelah Fermín López tidak menyadari keberadaan pemain asal Kanada itu. Sang penyerang membiarkan bola memantul dua kali sebelum menghantamnya dengan keras: 0-1.

Pada menit ketujuh, Villarreal melancarkan serangan balik yang dituntaskan Tani Oluwaseyi untuk unggul 0-2. De Jong kalah duel dari Georges Mikautadze, yang meneruskan bola kepada Alberto Moleiro. Moleiro kemudian mengirim bola ke arah Oluwaseyi, yang melepaskan tembakan keras dan mencetak gol.

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Wasit Alejandro Hernández awalnya menolak klaim penalti Barça, tetapi setelah intervensi VAR, ia akhirnya memberikan penalti atas pelanggaran terhadap Lamine Yamal. Pemain asal Spanyol itu kemudian mengeksekusi penalti yang mengenai sisi luar tiang gawang.

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Barcelona mendikte permainan dan mengancam lewat serangan-serangan cepat, tetapi gagal mencetak gol sebelum jeda. Villarreal mengincar peluang melalui serangan balik dan berusaha mengancam dengan umpan-umpan jauh ke belakang lini pertahanan tim Katalan itu.

Selepas jeda, Fermín López dan Gerard Martín mendapat peluang. Blaugrana terus menekan untuk memperkecil ketertinggalan, sementara João Cancelo juga membentur tiang gawang. Gol yang mengubah skor menjadi 1-2 akhirnya datang pada menit ke-57, ketika Martín menyundul masuk umpan silang Pedri.

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Beberapa menit kemudian, Barça menyamakan kedudukan. Lewat serangan yang mengalir lancar, Yamal mengirim bola kepada López, yang dengan tenang menceploskannya ke gawang: 2-2. Tak lama berselang, kebangkitan mereka tuntas setelah umpan silang García dibelokkan Pau Navarro ke gawangnya sendiri: 3-2.

Hari Navarro semakin buruk. Setelah mencetak gol bunuh diri, ia juga menerima kartu kuning kedua pada masa tambahan waktu, sehingga Villarreal mengakhiri laga dengan sepuluh pemain. Berkat kemenangan 3-2 itu, Barça memimpin klasemen dengan 36 poin, sementara Real Madrid menempati posisi kedua dengan 33 poin.