Rodrygo Goes, bintang Real Madrid, pada hari Senin ini mengambil salah satu langkah terpenting yang telah lama dinantikan dalam perjalanan pribadinya. Pemain asal Brasil itu kembali menyentuh bola di lapangan Valdebebas dalam sebuah momen yang tampak rutin, namun dianggap sebagai peristiwa penting bagi seseorang yang telah absen dari lapangan selama lebih dari enam bulan.

Ini merupakan langkah terakhir dalam tangga yang dinaiki sang winger Brasil dengan penuh kesabaran sejak musim dingin lalu, yang akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda akhir sebagaimana disebutkan surat kabar "Marca".

Kembali ke malam 2 Maret 2026, dalam pertandingan Real Madrid melawan Getafe di Stadion Santiago Bernabeu, segalanya berbalik seratus delapan puluh derajat bagi sang pemain Brasil dalam sebuah insiden tragis, di mana diagnosisnya sangat menghancurkan: robeknya ligamen anterior cruciate dan meniskus lateral pada lutut kanannya, cedera paling serius dalam kariernya, yang menjadi pukulan telak yang menjauhkannya dari lapangan pada periode krusial musim lalu, dan secara sangat menyakitkan, dari Piala Dunia yang ia impikan untuk diikuti bersama Brasil di bawah asuhan Carlo Ancelotti.

Pada 10 Maret, Rodrygo menjalani operasi, dan sejak itu ia memulai perjalanan pemulihan yang menuntut kesabaran, yang diperkirakan berlangsung delapan atau sembilan bulan. Sejak saat itu, Rodrygo terus mencatatkan kemajuan yang stabil, menyadari bahwa terburu-buru dalam cedera semacam ini bukanlah pilihan yang tepat. Faktanya, klub menyusun rencana yang matang, bertekad untuk tidak mempercepat laju pemulihan meski hanya satu hari.

Tonggak penting pertama terjadi pada awal September, ketika pemain Brasil itu kembali ke lapangan untuk berlatih dengan melakukan lari-lari ringan terpisah dari grup. Saat itu ia merayakannya di media sosial dengan berkata: "Sungguh perasaan yang luar biasa bisa kembali berlari di lapangan!", dengan antusiasme seseorang yang melihat cahaya di ujung terowongan. Sejak lari ringan itu hingga latihan dengan bola hari ini, telah berlalu berminggu-minggu kerja keras.

Kini, setelah bola kembali ke sepatunya, Rodrygo menghadapi tahap akhir perjalanan pemulihannya yang masih terbentang antara Desember dan Januari. Ia masih memiliki jalan panjang di depan, dan mungkin inilah bagian yang paling sensitif: memulihkan feeling-nya terhadap permainan, kebugaran fisiknya secara penuh, dan kepercayaan penuh pada lututnya yang telah menjalani operasi rekonstruksi.

Carlo Ancelotti memantau kemajuannya dari dekat, setelah mengunjungi Valdebebas bulan lalu untuk memastikan kondisinya serta kondisi para pemain Brasil lainnya, dengan menyadari bahwa pemain Brasil itu juga merupakan elemen penting dalam rencananya untuk timnas Brasil.

Namun masa terburuk telah berlalu, dan Rodrygo perlahan mendekati kembalinya ke sebuah tim yang telah mengalami perubahan mendasar dalam kurun waktu ini. Cedera itu tidak hanya menghalanginya untuk bermain, tetapi ia juga belum bisa berlatih di bawah asuhan Mourinho, yang belum pernah melatih Rodrygo dalam kondisi bugar sepenuhnya, dan bahkan tidak bisa mengandalkannya selama periode persiapan musim.