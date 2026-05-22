"Farioli itu benar-benar aktor hebat sekaligus bajingan yang tidak bisa dipercaya!"

Valentijn Driessen menyaksikan dengan penuh keheranan wawancara Francesco Farioli dengan ESPN pekan ini, di mana pelatih asal Italia itu mengenang masa kerjanya yang singkat di Ajax. Kepala redaksi sepak bola De Telegraaf itu menggambarkan pelatih FC Porto saat ini sebagai 'seorang aktor ulung'.

Farioli antara lain ditanya apakah ia telah melampaui prestasinya dibandingkan dengan tahun di Ajax. ''Jika Anda ingin mendengar pendapat jujur saya: saya pikir saya telah bekerja lebih baik musim lalu daripada tahun ini'', demikian jawabannya.

Pernyataan itu menimbulkan keheranan di kalangan reporter Cristian Willaert. Saat ditanya, Farioli memberikan penjelasan. ''Yang saya maksud: musim lalu kami mungkin tidak memiliki trofi untuk ditunjukkan kepada para pendukung kami, tapi itu tidak boleh menafikan hasil yang kami raih saat itu.''

Driessen mengkritik habis-habisan wawancara dengan Farioli di Vandaag Inside. “Dia sudah mengganggu saya selama setahun. Dan sekarang lagi dengan cerita omong kosong yang besar. Dia aktor ulung, karena sekarang rahasianya terungkap.”

''Dia sudah lebih dulu berdiskusi dengan Porto,'' jelas Driessen dalam rekonstruksinya. “Setelah itu dia bilang ke Ajax: aku mau pergi. Karena aku sudah nggak betah lagi, soalnya aku mau tambah lima orang lagi di stafku. Lalu Ajax bilang: kita nggak mau ngurusin itu. Farioli lalu bilang: kalau setelah 1 Juli aku belum punya klub baru, aku boleh pergi gratis. Dan apa yang terjadi? Pada 2 Juli, Porto menelepon. Padahal dia sudah lama banget berhubungan dengan mereka.”

''Farioli hanya ikut-ikutan tanpa bayaran dan mengantongi banyak uang. Dia benar-benar seorang aktor ulung, dan penipu. Dan dia juga orang yang membuat Ajax kehilangan sembilan poin dalam empat pertandingan terakhir.'' Johan Derksen, bagaimanapun, sedikit lebih lunak terhadap mantan pelatih Ajax itu. ''Saya rasa dia memang memaksimalkan potensi dari kelompok itu. Kelihatannya tidak ada artinya, tapi dia memang berhasil mengumpulkan banyak poin.''

''Dia orang yang tidak bisa dipercaya. Di sana dia duduk dengan setelan jasnya, memegang piala di tangan kanannya. Lalu dia berkata: 'Di tangan kiri, saya sangat ingin memegang trofi Belanda.' Apa-apaan omong kosong itu, bro? Dan semua orang malah percaya begitu saja,'' demikian Driessen menyimpulkan dengan nada keras.