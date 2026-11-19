Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Fans Manchester United kesal kepada Bryan Mbeumo. Penyerang itu mengunggah Instagram Story dini hari tadi yang menunjukkan bahwa ia bermain GTA VI hingga larut malam.

Pada malam Rabu menuju Kamis, GTA VI akhirnya dirilis setelah penantian 13 tahun. Banyak orang sudah tidak sabar memainkannya.

Mbeumo juga bermain PlayStation hingga larut malam. Padahal, latihan perdana di bawah Mauricio Pochettino dijadwalkan berlangsung pada Kamis.

Fans geram dengan sikap pemain asal Kamerun itu, sebagaimana mereka ungkapkan di media sosial. Mark Goldbridge, pendiri forum penggemar The United Stand, melontarkan kecaman panjang.

Iklan Iklan

"Menurut saya, tidak ada pemain Manchester United yang seharusnya masih terjaga setelah pukul sebelas malam jika keesokan harinya ada latihan," ujarnya membuka kritik.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya LIV Premier League 11.30 MUN

"Orang-orang sekarang akan menganggap saya seperti kakek-kakek. Saya sungguh berpikir, jika Anda seorang profesional, jika Anda salah satu yang terbaik di dunia... Tubuh Anda butuh istirahat. Anda tidak boleh bermain gim komputer hingga larut malam."

"Kalau Anda ingin bermain GTA VI hingga larut malam, silakan saja. Terserah Anda, tetapi tinggalkan Manchester United," pungkas komentator dan YouTuber asal Inggris itu.

Iklan

Mbeumo didatangkan dari Brentford pada musim panas 2025 dengan biaya transfer 75 juta euro. Pada musim pertamanya, ia mencetak sebelas gol dan menyumbang tiga assist di Liga Primer Inggris.

Musim ini, ia telah mencetak empat gol dalam sepuluh pertandingan. Minggu mendatang, ia akan membela Manchester United menghadapi rivalnya, Liverpool, di Anfield.