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Fans Liverpool tidak menunggu peluit akhir untuk mengirim pesan kepada rival tradisional mereka. Mereka memilih menyasar pelatih baru sang rival dengan nyanyian ejekan yang mengingatkan pada salah satu ungkapan paling terkenal di tribune stadion Inggris.

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Fans Liverpool menyanyikan chant "Kamu bakal dipecat besok pagi" saat menghadapi Manchester United dalam laga Liga Primer Inggris, Minggu malam. Nyanyian itu ditujukan kepada Mauricio Pochettino, pelatih kepala baru tim tersebut, dalam sebuah pemandangan yang mencerminkan sengitnya rivalitas historis kedua klub.

Ejekan itu muncul ketika Liverpool unggul dua gol tanpa balas pada babak pertama. Para suporter memanfaatkan keunggulan tim mereka untuk mengarahkan nyanyian tersebut kepada pelatih asal Argentina itu sekaligus menyindir masa depannya di Manchester United, meski ia baru saja mengambil alih kursi kepelatihan.

Chant "Kamu bakal dipecat besok pagi" merupakan salah satu ungkapan terkenal di stadion-stadion sepak bola Inggris. Suporter biasa menggunakannya untuk mengejek dan menekan para pelatih, terutama ketika hasil tim mereka menurun atau menelan kekalahan.

Dalam laga ini, nyanyian tersebut memiliki makna tambahan karena permusuhan olahraga dan antarsuporter antara Liverpool dan Manchester United. Suporter kedua tim selalu memanfaatkan pertemuan langsung untuk saling melempar sindiran dan mengingatkan rival akan sikap serta hasil yang pernah mereka alami.

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Insiden ini terjadi di awal era baru Manchester United di bawah komando Pochettino, yang dihadapkan pada harapan para pendukung klub untuk membawa tim kembali bersaing memperebutkan gelar dan memperbaiki hasil. Di sisi lain, fans Liverpool tidak melewatkan kesempatan untuk mengirim pesan lebih awal kepadanya dari tribune.

Nyanyian ini telah menjadi bagian dari budaya suporter di Inggris dan tidak terikat pada satu klub tertentu. Chant tersebut terus terdengar di berbagai stadion setiap kali suporter ingin melampiaskan kemarahan kepada seorang pelatih atau mengejeknya, sehingga tetap lestari dalam kancah sepak bola Inggris.

Sebagai catatan, pertandingan berakhir dengan kemenangan Liverpool 4-0. Hasil itu menjadi awal terburuk bagi pelatih asal Argentina tersebut, yang akan menghadapi tugas sangat berat untuk kembali membawa Manchester United ke papan atas.